O prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição pelo PSD, Fuad Noman, visitou as obras de uma Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) e de um centro de saúde na área onde funcionava o Aeroporto Carlos Prates. No momento, o terreno está em fase de preparação: estruturas que faziam parte do antigo aeródromo já foram demolidas.

Além da Emei e do centro de saúde, Fuad Noman promete erguer no terreno do antigo aeródromo, que tem cerca de 500 metros quadrados, uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) e equipamentos públicos para cultura e lazer.

Posteriormente, o candidato promete construir cerca de 4,5 mil unidades de habitação popular. O plano inclui ainda a revitalização do Parque Maria do Socorro, que receberá, entre outras melhorias, o plantio de mais de 1 mil árvores. segundo o prefeito, essa obra já está em fase de conclusão.

Primeiramente, o candidato do PSD à reeleição inspecionou a área que receberá o Centro de Saúde, no lado oeste, próxima ao Hospital Alberto Cavalcanti. Ao chegar ao local, o prefeito foi recebido por um grupo de pessoas contrárias à desativação do Aeroporto Carlos Prates, ligadas às Associações do Bairro Padre Eustáquio (Asbape) e Voa Prates.

"Eu não tenho a menor dúvida de que não há nenhum problema de segurança jurídica para isso aqui", declarou Fuad Noman à imprensa. "Nós reunimos, aqui, mais de 800 pessoas da comunidade, sentamos com eles, mostramos tudo que está sendo feito, fomos aplaudidos de pé", acrescentou.

As obras no terreno do antigo aeroporto, segundo Fuad Noman, serão realizadas de maneira paulatina. Ele afirmou que o projeto da UPA deverá ser lançado na semana que vem. Por sua vez, as unidades de habitação popular serão as últimas: além disso, a construção delas não ocorrerá de maneira simultânea.

"É um processo que vai demorar dois, três, quatro anos para ficar pronto. É um complexo de obrar que nós vamos fazer aqui", disse o candidato, lembrando que o plano prevê também uma estação de ônibus e uma conexão, com viadutos, com o Anel Rodoviário.





O candidato do PSD à reeleição destacou ainda que a obra tem o apoio do governo federal: vale lembrar que o terreno do antigo aeroporto foi doado à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) pela União. "O governo Lula tem ajudado Belo Horizonte demais: acabaram de liberar, para nós, agora, R$ 600 milhões do PAC, para a gente comprar ônibus e fazer urbanização de vilas e favelas", declarou Fuad Noman.

Crescimento nas pesquisas

Fuad Noman aproveitou também para comentar o resultado da última pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira (11/9), na qual o candidato do PSD cresceu 11 pontos percentuais e aparece na vice-liderança, com 20% das intenções de voto.

"O problema é que nós, historicamente, mostramos as obras, e não mostramos a cara do prefeito. Agora, nós estamos mostrando que quem fez aquelas obras é o prefeito". Porém, Fuad destacou que o resultado não está definido: "Eu vou ter que trabalhar muito para manter isso até lá (dia 6 de outubro, data da eleição municipal). Espero continuar crescendo para chegar ao segundo turno", concluiu.