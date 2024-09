O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reúne milhares de apoiadores na Avenida Paulista, em São Paulo, neste sábado (7/9), para uma manifestação em defesa do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Além do antigo chefe do Executivo, participam do evento deputados, senadores, líderes religiosos e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Os bolsonaristas protestam contra uma série de supostas medidas autoritárias do magistrado. Segundo reportagens da Folha de S. Paulo, Moraes teria agido fora do rito para acionar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na época em que era presidente da Corte, em investigações contra bolsonaristas que relata no Supremo.

A manifestação ainda tem como objetivo pressionar o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para que o processo que pode derrubar Moraes seja pautado no Senado. A expectativa é que senadores protocolem o pedido nesta segunda-feira (9/9).

Cabe a Pacheco dar procedência ao pedido de impeachment ou arquivar a matéria. Questionado sobre as manifestações do 7 de Setembro, o senador disse que analisará a questão com a “prudência do cargo”. “O que for para me sensibilizar será muito bem-vindo. Não adianta querer me pressionar; na base da pressão, não vamos a lugar nenhum”, declarou no fim de agosto.

As manifestações também devem reforçar o pedido de anistia aos condenados pelos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023, quando houve um ataque às sedes dos Três Poderes. Na terça-feira (10/9), um projeto que pode perdoar os presos foi pautado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, presidida pela bolsonarista Caroline de Toni (PL-SC).

Outra pauta que deve ganhar os holofotes do evento bolsonarista é a suspensão da rede social X (antigo twitter). A rede social do bilionário sul-africano Elon Musk foi suspensa no fim da última semana por Moraes, após a empresa descumprir uma série de determinações judiciais e seu dono entrar em confronto direto com o magistrado.

“É a festa da cidadania pela liberdade, e também para pedir o impeachment de um ditador que está destruindo nossa democracia, que é o ministro Alexandre de Moraes”, disse o pastor Silas Malafaia, que patrocina o evento na capital paulista.