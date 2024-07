Paris é uma festa! Um século após os loucos anos 1920 descritos por Hemingway, a capital francesa voltou a ser um centro de celebração e confraternização universal, desta vez por sediar os Jogos Olímpicos. O governo de Minas está presente na festa com ao menos seis servidores, incluindo secretários e subsecretários, enviados para a Cidade Luz para participar do evento em que a gestão de Romeu Zema (Novo) apresenta o Minas Bar, um estande da Casa Brasil.



Em consulta ao Diário Oficial do Estado nas últimas semanas é possível listar os nomes do governo Zema enviados a Paris. Um deles é o da secretária de Comunicação, Bárbara Barros Botega, licenciada do cargo entre 23 de julho e 1º de agosto. Durante o mesmo período, se ausentará o servidor da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), Petterson Menezes Torino. Seu colega de pasta, Thiago Vinicius Ferreira, irá a Paris em setembro para os jogos paralímpicos.



Já a secretária-adjunta de Cultura e Turismo, Josiane Míriam de Souza, ficará fora de 31 de julho até 12 de agosto, mesmo período que o servidor da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) Tomás Tavares Perdigão Mendes. Pela Empresa Mineira de Comunicação (EMC), participará do evento ninguém menos que o presidente, Gustavo Mendicino Ferreira, que já está em Paris e por lá permanece até o próximo domingo (4/8).



Em cada anúncio de licenciamento dos servidores para comparecer aos jogos de Paris lê-se também: “com ônus para o Estado”. No Portal da Transparência, o setor de despesas com diárias e viagens não discrimina os gastos. Ainda assim, filtrando o valor pago na Secult, Sedese e Secom entre julho e agosto se chega a uma cifra total de mais de R$ 322 mil (o número não se refere especificamente às viagens relacionadas às Olimpíadas).



Em nota enviada à coluna, o governo estadual afirma que os servidores mencionados estão em missão oficial para o desenvolvimento de políticas públicas e de parcerias nas áreas de turismo, esportes e cultura. O Executivo aponta que a Secom e a EMC atuam para reportar as ações do estado durante os jogos e realizar a cobertura do evento. Além disso, o texto aponta que representantes da Sedese estão em Paris para participação em encontros de negócios com parceiros convidados pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB).



Na Casa Brasil, espaço do COB no Parc la Villette, está o Minas Bar, uma espécie de quiosque culinário. Segundo a Agência Minas, veículo oficial do governo, o estande serve 350 unidades diárias de um cardápio com queijos mineiros; milho frito com queijo e manteiga; torresmo com purê de limão e coentro; pão de queijo com pernil; frango a paçoquinha; folhas mineiras refogadas com fubá cremoso e ovo caipira; mandioca crocante com molho de manteiga de garrafa; bomba de goiabada com queijo canastra; café com leite queimado e pão com manteiga.



Enquanto isso, a quase 9 mil quilômetros da França, o Regime de Recuperação Fiscal (RRF) voltará à pauta da Assembleia Legislativa (ALMG) amanhã. Os deputados estaduais discutem a estratégia de austeridade de Zema para a bilionária dívida mineira com os olhos voltados para Brasília, onde o ministro Kassio Nunes Marques pode prorrogar a suspensão do pagamento das parcelas do débito e dar mais tempo aos parlamentares.



A maior parte das centenas de milhares de servidores assistem ao cenário com apreensão, já que a adesão ao regime significa limitar seus reajustes salariais a duas parcelas de 3% nos próximos nove anos. Uma ínfima parcela do funcionalismo, por outro lado, sempre terá Paris.

Agência reguladora em Minas

O governo Romeu Zema (Novo) quer criar a Agência Reguladora de Transportes de Minas Gerais (Artemig). Segundo a Seinfra, o projeto vai ser enviado à Assembleia Legislativa no segundo semestre. A ideia é que o novo órgão funcione nos moldes da agência nacional do setor (ANTT), tendo como objetivo estabelecer as normas e diretrizes da infraestrutura de mobilidade do estado.

Para o secretário Pedro Bruno, a criação da agência é importante para o programa de concessões. “Na medida em que vamos aumentando as concessões, precisamos fortalecer a governança regulatória, e um passo nesse sentido é a criação dessa agência”. (Vinícius Prates)

PT em Santa Luzia

O PT lança hoje, às 19h, Denilson Martins como pré-candidato a prefeito de Santa Luzia. A convenção da federação, que ainda inclui PCdoB e PV, também lançará 22 nomes para a câmara municipal da cidade na Grande BH. O nome escolhido pelo partido para o Executivo foi o do vereador da cidade por dois mandatos e presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Minas Gerais (Sindpol).

Correia recebe apoio de movimentos

Pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo PT, o deputado federal Rogério Correia segue em sua jornada de preencher todos os espaços possíveis da agenda com eventos visando participar do pleito. Ontem, dias antes da convenção do partido marcada para domingo (4/8), ele participou do lançamento do manifesto “Por uma BH Justa, Democrática e Popular” com 210 assinaturas de movimentos, intelectuais e artistas que apoiam o nome do parlamentar como próximo ocupante da cadeira de prefeito da capital.