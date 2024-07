O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) incluiu Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em seu itinerário de viagem previsto para a segunda quinzena de agosto. O líder da extrema direita está de olho nas eleições municipais e apoia o pré-candidato Cabo Junio Amaral (PL) na cidade.

Em Contagem, Bolsonaro participará de um culto em celebração à cidade. A presença de Michelle Bolsonaro, que frequentemente o acompanha em compromissos semelhantes, ainda não foi confirmada.

Fontes do PL informaram que a viagem a Contagem deve ocorrer no dia seguinte à visita a Belo Horizonte.

Como antecipado pelo “EM Minas” na terça-feira (30/7), Bolsonaro confirmou sua visita à BH após cancelar duas aparições anteriores. Na capital, ele pretende impulsionar a candidatura de Bruno Engler (PL).

A ausência de Bolsonaro na convenção do PL, na próxima sexta-feira (2/8), em Belo Horizonte, gerou estranheza nos bastidores, especialmente porque ele já havia cancelado sua presença no lançamento da pré-candidatura de Engler em maio, horas antes do evento, alegando dor no estômago. O evento teve que ser cancelado, pois era divulgado como a primeira aparição de Bolsonaro ao lado de seu candidato na capital. Após se recuperar, em vez de remarcar a data do evento, Bolsonaro optou por realizar uma série de motociatas em São Paulo.

O comportamento errático do ex-presidente irritou alguns membros do partido, que começaram a acreditar que Minas Gerais havia deixado de ser uma prioridade. Anteriormente, o estado era considerado uma das bases bolsonaristas, junto com São Paulo e Rio de Janeiro.

A situação é semelhante à do Partido dos Trabalhadores (PT), que enfrenta dificuldades em lançar o deputado federal Rogério Correia (PT) como pré-candidato de Lula em Belo Horizonte. Em acordo com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), Lula decidiu esperar o segundo turno para ser mais ativo na capital mineira, a fim de não prejudicar a pré-candidatura à reeleição de Fuad Noman (PSD). Por enquanto, Lula apoia Correia, mas de maneira discreta.

No PL, Bruno Engler tem uma candidatura competitiva e está bem posicionado nas pesquisas eleitorais, frequentemente aparecendo na vice-liderança ao lado de Mauro Tramonte (Republicanos) no segundo turno. No entanto, para alguns membros do partido, a presença de Bolsonaro seria crucial para consolidar Engler como o candidato do ex-presidente em Belo Horizonte.