Convenção do PSD em Belo Horizonte oficializou a candidatura do prefeito Fuad Noman à reeleição; evento contou com a participação do presidente nacional Gilberto Kassab e do estadual, deputado Cássio Soares

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), confirmou neste sábado (20/7) que seu candidato a vice nas eleições de outubro será do União Brasil. Contudo, segundo o chefe do Executivo da capital adiantou que o nome só será indicado pelos aliados depois da convenção partidária, na próxima semana.



"Ainda não definimos (o nome). Na semana que vem terá a convenção do União, e espero que consigam dar um nome definitivo, estamos no aguardo. A combinação com o União foi feita para que eles possam indicar o vice, mas agora eu espero que seja um nome muito bom. Eu preciso de um bom vice", disse.

Um dos nomes mais cotados é do vereador Álvaro Damião (União Brasil), porém a confirmação é uma incógnita. Fuad lembrou que Damião é um puxador de voto para as eleições proporcionais, e reforçou que caso não seja o indicado da chapa, o vereador seria um "ótimo" presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH).

"Seria um bom nome, mas ele quer ser presidente da Câmara. Seria uma grande coisa para Belo Horizonte, porque é um vereador sério, responsável, trabalhador e muito sensato. Se o objetivo dele é ser presidente da Câmara, nós vamos ter que apoiar ele pra isso", ressaltou o prefeito da capital.

O deputado federal Rodrigo de Castro representou o União Brasil no evento e rasgou elogios ao prefeito. "Se nós compararmos, sem demérito nenhum, as outras candidaturas, com certeza nós estamos ao lado daquele que tem mais preparo para dar à Belo Horizonte o sentimento de modernidade, de uma cidade com mais qualidade de vida para todos nós", frisou.

Fuad Noman é prefeito da capital desde 2022, quando Alexandre Kalil (PSD) deixou a principal cadeira da administração municipal para concorrer ao governo de Minas Gerais. Desde que oficializou a pré-candidatura no final de fevereiro, Noman reveza as atribuições do Executivo com a pré-campanha eleitoral e vai enfrentar um cenário com vários adversários.

Com a candidatura referendada pelos correligionários, o atual prefeito batalha para se tornar mais conhecido do eleitorado. Fuad figura nas primeiras posições das pesquisas de intenção de voto, mas os levantamentos reforçam o cenário aberto com candidatos da direita, esquerda e centro empatados tecnicamente no segundo lugar.