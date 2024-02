Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro cantam o hino nacional em evento do PL em julho do ano passado

O presidente do Partido Liberal (PL) Valdemar Costa Neto foi preso em flagrante durante operação da Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira (8/2). Agentes da PF realizavam mandado de busca e apreensão em sua casa quando encontraram uma arma de fogo ilegal. Além disso, há relatos de que foram encontradas pepitas de ouro na residência.

Diante de um dia cheio, devido a operação deflagrada pela PF contra Jair Bolsonaro (PL) e aliados, as redes sociais ficaram carregadas de postagens sobre a Operação Tempus Veritatis. Mas o assunto não parou por aí. Depois da confirmação da prisão de Costa Neto, a internet ficou repleta de novas mensagens, levando o nome do político preso aos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter.

Leia: Valdemar Costa Neto é preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo



Entre os vários comentários, os principais são sobre a manhã ter sido repleta de acontecimentos. Para os internautas, a prisão de Valdemar foi surpreendente, afinal, não esperavam que o mesmo fosse preso por porte ilegal de armas. Além disso, usuários das redes também ironizaram as pepitas de ouro encontradas junto da arma.

Confira as reações



VALDEMAR COSTA NETO PRESO EM FLAGRANTE PORTANDO ILEGALMENTE ARMA DE FOGO pic.twitter.com/9kbAfQdyuD — Sérgio Hoff (@sergio_hoff) February 8, 2024

PRENDERAM EM FLAGRANTE O VALDEMAR COSTA NETO POR PORTE DE ARMA DE FOGO NÃO LEGALIZADA



ISSO NÃO É UM TREINAMENTO



PRENDERAM O VALDEMAR COSTA NETO PELO CRIME MAIS PATÉTICO POSSÍVEL QUE ELE PODERIA COMETER — Jairme (@jairmearrependi) February 8, 2024

AS BOAS NOTÍCIAS NÃO PARAM!



Valdemar Costa Neto, presidente do PL, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, quando a Polícia Federal cumpria mandado de busca e apreensão na sua casa. Que caiam todos os golpistas! pic.twitter.com/BKosT8G3Z8 — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) February 8, 2024

Valdemar Costa Neto foi alvo de busca a apreensão hoje por suspeita de estar metido no golpe. Acabaram achanado uma arma com registro irregular na casa dele, por isso foi preso em flagrante por porte ilegal de arma. Ele já se encontra na sede da PF.



PF diz que Valdemar Costa… — GugaNoblat (@GugaNoblat) February 8, 2024

???? Valdemar Costa Neto teria até PEPITAS DE OURO na sua casa. Foi longe a rede de crimes do bolsonaro!



Inshalá! pic.twitter.com/eF7T9IZx6K — Guilherme Cortez (@cortezpsol) February 8, 2024

Olha a Unidos da Papuda aí, gente!



Grande dia, hein Brasil? Valdemar Costa Neto preso e Bolsonaro sem passaporte ???????????? pic.twitter.com/OvZyKEUq7J — Ediane Maria (@EdianeMariaMTST) February 8, 2024

Valdemar Costa Neto preso pela Polícia Federal.



Bolsonaro tendo que entregar passaporte.



A Casa do Golpe está caindo! — Henrique Abel (@Henrique_Abel1) February 8, 2024