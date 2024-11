O assunto sobre o fim da escala de trabalho 6x1 movimenta o Brasil, une políticos da esquerda e da direita e gera longos desabafos na web. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) pretende acabar com a jornada exaustiva de trabalho e propõe uma substituição por um modelo mais humanizado ao empregado. O texto ganhou os holofotes do Congresso Nacional após a deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) levar o tema para as redes sociais e angariar assinaturas para que a PEC seja debatida na Câmara dos Deputados.

O Dia do Empreendedorismo Feminino, celebrado anualmente em 19 de novembro, é uma data que destaca a importância da presença feminina no mundo dos negócios e o impacto positivo que as mulheres têm na economia global. Este dia é uma oportunidade para reconhecer as conquistas das empreendedoras e incentivar a igualdade de gênero no ambiente empresarial. Também serve para debater as condições de trabalho que muitas mulheres estão sujeitas como: jornada dupla ( trabalho e casa), negação por empregadores da licença maternidade, acesso dificultado ao crédito bancário e doenças provenientes de escalas estressantes do modelo 6x1, como depressão, burnout e hipertensão.

Neste domingo, 17 de novembro, a Casa da Orla, em Lagoa Santa, em parceria com a Vitrine Virtual, de mulheres empreendedoras de São José da Lapa, fará o lançamento do livro “Vivências que Transformam”, escrito por 30 mulheres do projeto Metamorfose Mulher. Idealizado pela jornalista e especialista em diversidade e inclusão, Maíza Silva, e por Saiô Castro, cofundadora do projeto, a obra busca promover o empreendedorismo feminino e apresenta relatos autênticos e emocionantes. As autoras compartilham suas experiências de vida, discutindo as dificuldades enfrentadas, as conquistas realizadas e as lições aprendidas ao longo de suas jornadas.

Para Graziela Silva, idealizadora do projeto Vitrine Aberta, a proposta de mudança na escala de trabalho é válida e terá impactos na economia. “Acredito que no empreendedorismo a busca é justamente por liberdade financeira e uma melhor qualidade de vida das mulheres. O fim da escala 6x1 pode vir a afetar muitos empresários, mas acredito que tudo é questão de adaptação”.



Vitrine Aberta

Graziela Silva é a idealizadora do projeto Vitrine Aberta, com mulheres empreendedoras do Vetor Norte Vitrine Aberta

De acordo com Graziela Silva, a ideia de unir mulheres empreendedoras surgiu em 2021, em plena pandemia. Ela conta que viu várias mulheres que se reinventaram diante do pesadelo da crise de saúde global. “Em um encontro de Empreendedorismo Feminino, em novembro de 2021, me vi ao lado de várias mulheres, de segmentos variados, e lá foi onde tive meu lugar de fala. Naquele momento, eu tive a certeza que muitas mulheres precisavam ser vistas e terem seu lugar. Em abril de 2023 reuni quase 30 mulheres e realizei a 1° exposição, convocando mulheres formais e informais, como sacoleiras e doceiras. O propósito do projeto é o de unir forças, construir pontes, mostrar o quão forte somos juntas, também mostrei que é possível sermos parceiras, porque não existe concorrência entre nós”, observa.



Vivências

Viviane Regis, uma das coautoras do projeto, fala de sua trajetória: "ao conhecer a Saiô Castro, idealizadora da rede Conexão Metamorfose, fiquei interessada em fazer parte do projeto e coloquei os meus conhecimentos de formação e, a minha experiência como gestora e empreendedora, para contribuir com outras mulheres que estivessem iniciando a sua trajetória, para que de alguma forma, evitasse que tivessem as mesmas dificuldades que encontrei por não ter uma rede de apoio no início da jornada. Com isso, me tornei uma das especialistas da rede. Fui convidada pela Maíza Siva, idealizadora do livro “Vivências que transformam” e pela Saiô Castro, organizadora do projeto, a ilustrar e relatar na publicação a minha história e como ela poderia contribuir, de alguma forma, para os leitores que se identificassem com ela e por ter a oportunidade de inspirar e transformar suas vidas.



Escala humanizada

O empreendedorismo feminino teve um boom na pandemia e encoraja mais mulheres a ter o próprio negócio Vitrine Aberta/Divulgação

O empreendedorismo feminino não apenas promove a autonomia econômica das mulheres, mas também contribui para o desenvolvimento social e econômico das comunidades. Em muitos países, as mulheres são a força de trabalho que impulsiona a inovação e a diversidade no mercado. Segundo dados do Banco Mundial, as empresas lideradas por mulheres tendem a ser mais sustentáveis e socialmente responsáveis, gerando um impacto positivo nas economias locais.

Apesar dos avanços, as empreendedoras ainda enfrentam desafios significativos, como acesso limitado a financiamento, redes de contatos restritas e preconceitos de gênero. Muitas mulheres relatam dificuldades em equilibrar as responsabilidades familiares e profissionais, o que pode limitar suas oportunidades de crescimento.

Iniciativas e apoio

Felizmente, diversas iniciativas têm surgido para apoiar o empreendedorismo feminino. Organizações e movimentos em todo o mundo oferecem recursos, mentorias e programas de capacitação voltados para ajudar mulheres a desenvolverem suas habilidades empresariais. Eventos como feiras, workshops e conferências são realizados para promover a troca de experiências e a construção de redes de apoio.

Histórias inspiradoras

Kátia Teles superou um quadro depressivo e hoje se sente realizada ao trabalhar por conta própria Arquivo Pessoal

Neste Dia do Empreendedorismo Feminino, é essencial celebrar as histórias de mulheres que superaram obstáculos e alcançaram o sucesso. Desde pequenas empresárias até líderes de grandes corporações, essas mulheres são exemplos de resiliência e inovação. Seus relatos inspiram outras a seguirem seus sonhos e a acreditarem em seu potencial.

À medida que o mundo avança em direção a uma maior inclusão e diversidade, o empreendedorismo feminino se torna cada vez mais relevante. Investir em mulheres empreendedoras não é apenas uma questão de justiça social, mas uma estratégia inteligente para impulsionar a economia global.

É o caso da Kátia Teles, que superou anos de depressão quando decidiu trabalhar por conta própria, sem ter patrão, horários definidos e escala exaustiva: “digo que renasci depois de 10 anos em depressão profunda, afastada da vida de todos, mas minha vontade de viver e voar era mais forte. Há 5 anos fui convidada a fazer parte desse projeto Metamorfose Mulher, que me acolheu e estou aqui até hoje. Minha trajetória de empreendedora começou depois que saí do comodismo, estudei e fui à luta na busca da minha independência profissional e financeira ,onde montei meu negócio próprio sem capital nenhum, só na cara, coragem e fé, e acreditei que tudo iria dar certo e deu. Ser uma das coautoras do livro Vivências que Transformam foi desafiador. É emoção pura dividir minha história com outras mulheres, não imaginaria que seria tão rápido esse voo. Se no passado estava à mercê de uma luta contra uma depressão, hoje estou aqui voando alto, pois superar é preciso”, emociona.

Feira

O evento na Casa da Orla começa às 10h será uma oportunidade de conhecer os trabalhos de um grupo de mulheres empreendedoras. Elas participam do encerramento da Estação Primavera, um evento sociocultural iniciado em 19 de outubro. Os visitantes poderão conferir a feira de arte, artesanato, design e gastronomia e deliciar com doces e salgados caseiros. Além de participar de uma roda de conversa e trocar experiências

Serviço:

Lançamento do livro: "Vivências que Transformam"

Local: Casa da Orla

Avenida Getúlio Vargas, 1732, Bairro Joana d’Arc, Lagoa Santa

Horário: de 10h às 17h

Instagram: @casadaorlamg e expovitrineaberta_