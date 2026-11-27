Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A decoração natalina instalada na Avenida Paulista e em pontos do Centro de São Paulo gerou críticas nas redes sociais. Os adornos, que custaram cerca de R$ 20 milhões, chamaram atenção com Papai Noel, anjinhos, velas, sinos e guirlandas colocadas em postes e motivaram questionamentos sobre a aparência estética dos itens, comparados por usuários a ilustrações infantis ou imagens geradas por IA, impressas em papelão.

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As imagens viralizaram nas redes sociais e levaram o termo “Natal” à lista dos mais buscados no Google Brasil nesta sexta-feira (27/11). Segundo o Google Trends, houve um aumento de mais de 400% nas buscas nas últimas 13 horas.



A Prefeitura de São Paulo esclareceu ao G1 que os painéis instalados nos postes não pertencem aos contratos culturais das festividades. Segundo o município, as peças decorrem da concessão de iluminação pública municipal administrada pela concessionária Ilumina SP, que prevê projetos especiais. A administração não detalhou o teor das cláusulas contratuais referentes a essas intervenções.

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A administração municipal possui duas contratações para as comemorações natalinas, que somam R$ 19,7 milhões. Uma das frentes contempla o projeto "Natal Iluminado Paulista 2026", conduzido pelo Instituto Girassol, com orçamento previsto de R$ 6,1 milhões.

A estrutura na Paulista reúne cerca de cem atrações gratuitas, passarela cenográfica elevada, 15 cenários interativos e túnel de luz composto por 200 arcos ao longo de dois quilômetros da ciclovia. O Parque Prefeito Mário Covas também recebe Casa do Noel, palco acessível e árvore cenográfica, mobilizando mais de 260 profissionais na montagem e operação.

A segunda iniciativa consiste no "Natal no Centro Histórico de São Paulo", apresentado pelo Instituto Agon à Secretaria Municipal de Turismo, com orçamento de R$ 13.615.683,71. O plano projeta receber 2 milhões de pessoas entre 26 de novembro de 2026 e 5 de janeiro de 2027 em 11 locais da região central, com pista de gelo na Praça do Patriarca, túnel de luz no Viaduto Santa Ifigênia, árvore cenográfica de 23 metros, roda-gigante e carrossel na Praça da Sé.

O deputado estadual Toninho Vespoli (PSOL) protocolou representação no Ministério Público de São Paulo para solicitar esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos públicos na decoração.

A Prefeitura de São Paulo classificou os questionamentos do parlamentar como infundados e os chamou de “má-fé e profundo desconhecimento do assunto”. A gestão municipal afirmou que as estruturas nos postes da Paulista não integram a parceria com o Instituto Girassol.

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O Executivo pontuou que a seleção da entidade seguiu chamamento público aberto em outubro, com avaliação técnica de três propostas, e destacou que os adereços permanecem em fase de montagem em toda a capital.

