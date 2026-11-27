A montagem da decoração de Natal costuma ganhar espaço nas semanas que antecedem dezembro. Embora não exista uma data obrigatória para iniciar os preparativos, o calendário cristão estabelece uma referência tradicional: o primeiro domingo do Advento, período que antecede a celebração natalina.

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Em 2026, essa data será 29 de novembro. Segundo o portal Terra, o início do Advento é tradicionalmente associado ao período de preparação para o Natal e serve como referência para quem deseja organizar a montagem da árvore e de outros elementos decorativos.

O planejamento dos preparativos também se estende ao ambiente corporativo. No período que antecede as festas de fim de ano, empresas organizam ações de relacionamento e definem presentes para clientes, parceiros comerciais e colaboradores. Cartões comemorativos, brindes e embalagens temáticas estão entre os materiais utilizados nessas iniciativas e demandam prazos próprios de produção e logística.

Nesse contexto, a antecedência dos pedidos é um aspecto importante para evitar contratempos. A GIV Online, gráfica online com atuação nacional, trabalha com a produção de materiais gráficos utilizados em ações sazonais. Segundo Rodrigo Barroso, coordenador de marketing da empresa, a procura por presentes corporativos nessa época exige atenção ao tempo necessário para a fabricação e o transporte dos produtos.

“Nessa época do ano, as marcas e empresas querem presentear os clientes e funcionários com algum brinde. Seja um cartão de Natal, panetone, canetas e agendas, é sempre bom se fazer presente nessas datas para clientes e colaboradores que estiveram lado a lado o ano inteiro. Mas o ideal é solicitar a produção o quanto antes, porque, além do prazo de produção de cada material, também existe o prazo de logística. Para evitar intercorrências, é importante que essa antecipação ocorra”, afirma.

Entre os materiais utilizados nas ações de fim de ano estão brindes personalizados, cintas e embalagens para panetone, cartões de Natal e móbiles para pontos de venda. Esses produtos podem integrar desde iniciativas de relacionamento com clientes e colaboradores até a comunicação visual de estabelecimentos comerciais.

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A organização antecipada dos preparativos permite distribuir melhor as etapas envolvidas na decoração e nas ações corporativas de Natal. No caso das empresas, considerar os prazos de produção e entrega é parte do planejamento para que os materiais estejam disponíveis no período previsto.