Médica faz o próprio parto no carro e usa pano de prato para enrolar bebê

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Fazer partos é parte do dia a dia da médica obstetra Roberta Dourado. Mas, em outubro de 2025, ela viveu algo inédito: ela fez o próprio parto dentro do carro, enquanto seguia para a maternidade com o marido, Denis Araújo, em Fortaleza (CE).

A pequena Teresa, hoje com cinco meses, nasceu antes que a família conseguisse chegar ao hospital. O momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais.

Nas imagens, o pai da bebê aparece dirigindo enquanto narra emocionado a situação. Concentrado em chegar logo à maternidade, ele só percebe que a filha nasceu quando ouviu o primeiro choro. “Teresa, minha filha, você não deixou o papai chegar no hospital. Tu faz um susto desse com o teu pai. Meu Deus do céu”, brinca no vídeo.

Sem outros recursos à mão, o casal precisou improvisar para proteger a recém-nascida: a bebê foi envolvida em um pano de prato que estava no carro, único tecido disponível naquele momento. O material levado para a maternidade estava no porta-malas e não era possível parar no momento.

Parto ‘a jato’

Segundo Rebeca, as contrações começaram logo após o almoço e evoluíram rapidamente. Ao perceber que o trabalho de parto estava avançando, o marido entrou em contato com uma enfermeira da equipe que acompanhava a gestação, que orientou o casal a seguir imediatamente para uma unidade de saúde.

Mas não houve tempo. Ao entrar no carro, as contrações ficaram cada vez mais intensas e a bolsa rompeu durante o trajeto. A obstetra então percebeu que o nascimento aconteceria ali mesmo.

“Eu sabia que iria parir dentro do carro. Mas me concentrei em uma questão específica: eu, mais do que ninguém, por ser obstetra, sabia parir”, contou a mãe em entrevista à revista Crescer.

Rebeca decidiu não avisar o marido naquele momento para que ele continuasse focado em dirigir até o hospital. “Na contração do período expulsivo, bastou uma força e a cabeça saiu seguida do corpo. Quando percebi, estava com minha filha saudável e linda nos braços”, lembrou.

Logo após o nascimento, a principal preocupação foi manter a bebê aquecida. O pano de prato usado para envolver Teresa estava enrolado em uma bolsa de água quente colocada nas costas da médica para aliviar as dores das contrações.

“Quando eu a enrolei no pano e olhei para ela, parecia bebê de novela, bem coradinha, chorando, super bem. Nosso coração se acalmou ali”, contou.

O parto completo durou cerca de 50 minutos, desde o início das contrações ritmadas até o nascimento. Apesar do susto, mãe e filha chegaram ao hospital em segurança. Na unidade de saúde, a equipe médica cortou o cordão umbilical, expulsou a placenta e fez os primeiros exames da recém-nascida.

Gravidez marcada por desafios

Rebeca descobriu a gravidez em janeiro de 2025. A gestação, segundo ela, foi marcada por momentos delicados: quando estava com 18 semanas, Denis sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e recebeu o diagnóstico de uma cardiopatia congênita.

“Foi um tempo de muita provação, mas nossos laços se fortaleceram imensamente”, afirmou. Depois do episódio, a família passou a focar apenas no desejo de que a bebê nascesse saudável.