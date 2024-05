No último dia 24 de maio, a vinda do bebê Arthur assustou a obstetra e a mãe Luciana Domingos. O menino nasceu com seis dentes, um caso raro que acontece em um a cada 3 mil partos realizados.

No vídeo publicado pela obstetra Luciana Tannus Jaber, ela contou que esse tipo de acontecimento é bastante raro entre as gestações. Sorte ou não, foi a segunda vez que Luciana tratou de um caso de bebê que nasce com dentinhos.

Surgimento dos dentinhos

Em entrevista ao Estado de Minas, a Dra. Ilana Marques, odontopediatra da clínica IGM Odontopediatria, disse que o processo de formação de dentes ocorre quando o bebê ainda se encontra no útero e emergem normalmente por volta dos 6 meses de vida do bebê. “Quando isto acontece logo após o nascimento, que é um fenômeno raro e pode ocorrer com qualquer dente, é mais comum com os incisivos inferiores, chamamos de dente neonatal.”

A causa exata não é completamente compreendida, mas pode estar relacionada a fatores genéticos ou ambientais. Geralmente, os dentes neonatais são pequenos e podem ter mobilidade, pois ainda não estão completamente formados. Os pais devem consultar um dentista pediátrico para avaliar a situação e receber orientações adequadas sobre cuidados dentários e alimentação para garantir o bem-estar bucal do bebê.

E o que fazer quando acontecer?

De acordo com a Dra. Ilana Marques, dependendo do caso pode ser indicada a extração, por exemplo se a inserção for superficial e for detectado o risco de aspiração.

Outra situação que deve ser observada é que eles podem atrapalhar a amamentação por machucar o peito da mãe ou até mesmo formar uma ferida na boca do bebê, conhecida como lesão de rigafede. Nestes casos, às vezes apenas um polimento pode resolver, senão, talvez a extração.

Porem, o ideal é que os pais consultem um odontopediatra que irá ajudar no melhor plano de tratamento e no tratamento em si.

