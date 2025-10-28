Mulher leva bebê reborn para unidade de saúde com "sintomas de gripe"
A equipe médica informou à mulher que não poderia dar seguimento ao atendimento, por se tratar de um boneco "sem registro civil ou cartão do SUS"
compartilheSIGA
Uma mulher esteve em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Várzea Grande, na Região Metropolitana de Cuiabá, para pedir atendimento a um bebê reborn, bonecos que se parecem com bebês de verdade.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo informações apuradas pelo portal g1, a mulher acompanhava outra paciente na UPA quando pediu ajuda a uma enfermeira, alegando que o bebê apresentava sintomas de gripe.
Leia Mais
Ao insistir pelo atendimento, a equipe médica foi verificar o estado da suposta criança. Ao constatar que se tratava de um bebê reborn, os profissionais informaram à mulher que não poderiam realizar o atendimento, por se tratar de um boneco "sem registro civil ou cartão do SUS".
Após a negativa, ela teria saído do local "visivelmente contrariada".
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O Correio procurou a Prefeitura de Várzea Grande e a Secretaria de Saúde do município, mas até o fechamento desta matéria, não houve retorno. O espaço segue para futuras manifestações.