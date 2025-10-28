Assine
MATO GROSSO

Mulher leva bebê reborn para unidade de saúde com "sintomas de gripe"

A equipe médica informou à mulher que não poderia dar seguimento ao atendimento, por se tratar de um boneco "sem registro civil ou cartão do SUS"

Correio Braziliense
Correio Braziliense
28/10/2025 12:12

Mulher leva bebê reborn para UPA com 'sintomas de gripe'
Mulher leva bebê reborn para UPA com 'sintomas de gripe' crédito: Reprodução/G1

Uma mulher esteve em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Várzea Grande, na Região Metropolitana de Cuiabá, para pedir atendimento a um bebê reborn, bonecos que se parecem com bebês de verdade.

Segundo informações apuradas pelo portal g1, a mulher acompanhava outra paciente na UPA quando pediu ajuda a uma enfermeira, alegando que o bebê apresentava sintomas de gripe.

Ao insistir pelo atendimento, a equipe médica foi verificar o estado da suposta criança. Ao constatar que se tratava de um bebê reborn, os profissionais informaram à mulher que não poderiam realizar o atendimento, por se tratar de um boneco "sem registro civil ou cartão do SUS".

Após a negativa, ela teria saído do local "visivelmente contrariada". 

O Correio procurou a Prefeitura de Várzea Grande e a Secretaria de Saúde do município, mas até o fechamento desta matéria, não houve retorno. O espaço segue para futuras manifestações.

