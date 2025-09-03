Bebê nasce em estacionamento de McDonald’s e ganha apelido inusitado

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um nascimento inusitado chamou a atenção em Michigan, nos Estados Unidos. A mãe, Alyce Rotunda, deu à luz à quarta filha em um estacionamento de um McDonald’s, e a experiência acabou inspirando o apelido carinhoso da bebê.

A menina, chamada Matilda, nasceu em 11 de agosto. Mas, por ter nascido no restaurante de fast food, está sendo chamada de “McTilly”.

Alyce contou a uma TV local que já suspeitava do trabalho de parto no dia 10 de agosto. No entanto, após ser avaliada, os médicos a mandaram para casa. Horas depois, as contrações se intensificaram.

O marido, Kevin II, tentou levar a mulher até o hospital. Mas percebeu que não chegariam a tempo ao hospital e estacionou o carro próximo a um McDonald’s. Ele chegou a ligar para o serviço de emergência para receber orientações.

“Meu marido estava dirigindo a 160 km/h. Mas quando paramos, eu sabia que não tinha como esperar. O atendente [da emergência] gritava para eu voltar para o carro, mas não havia jeito”, contou Alyce.

Foi então que o bebê veio ao mundo, praticamente nos braços do pai. “Eu me agachei e a cabeça dela já estava para fora. Só gritei: ‘Kevin! Pegue ela agora mesmo!’”, lembrou.

Um menino nascido no dia 26 de julho em Ohio, nos Estados Unidos, entrou para a história como o "bebê mais velho" do mundo. Reprodução/Lindsey Pierce A razão? Thaddeus Daniel Pierce foi gerado a partir de um embrião congelado há cerca de 30 anos, ou seja, em 1994. Reprodução/Lindsey Pierce "Tivemos um parto difícil, mas agora estamos bem. Ele é tão tranquilo. Estamos maravilhados por termos este bebê precioso!", afirmou a mãe, Lindsey Pierce. Reprodução/Lindsey Pierce Lindsey e o pai, Tim Pierce, "adotaram" o embrião doado por Linda Archerd, que o criou durante um tratamento de fertilização in vitro nos anos 1990. Reprodução/Lindsey Pierce Após ter uma filha em 1994 com um dos embriões, Linda manteve os três restantes congelados por décadas, mesmo após seu divórcio. Freepik Anos depois, já na menopausa, ela optou por doá-los através de um programa cristão de "adoção de embriões", que conecta doadores a famílias receptoras. Steffen Erbe/Pixabay Foi nessa que Lindsey e Tim, que tentavam engravidar há sete anos, receberam o embrião e tiveram Thaddeus. pexels/MART PRODUCTION O nascimento foi considerado um milagre por seus pais e pela comunidade, já que embriões antigos, congelados por técnicas ultrapassadas, têm menor chance de sucesso. Freepik/rawpixel.com "A primeira coisa que notei quando Lindsey me enviou fotos dele foi o quanto ele parece com minha filha quando bebê. Peguei meu álbum e comparei lado a lado, e não há dúvida de que são irmãos", contou Linda Archerd. Reprodução A situação inusitada fez com que o bebê agora tenha uma irmã biológica de 30 anos e uma sobrinha de 10. Picsea/Unsplash A empresa "MIT Technological Review" afirmou que o caso é tão surreal que "parece algo saído de um filme de ficção científica". Gigin Krishnan/Unsplash A clínica responsável pelo procedimento foi a Rejoice Fertility, que fica no Tennessee. Fernando González/Pixabay Antes de Thaddeus, o recorde de "bebÃª mais velho do mundo" pertencia a um par de gÃªmeos que nasceram em 2022 a partir de embriÃµes armazenados em 1992. Freepik/pvproductions A fertilização in vitro (FIV) é uma técnica de reprodução assistida que consiste em fecundar o óvulo com o espermatozoide fora do corpo da mulher, em laboratório. Elena ????? Kontogianni ???????????/Pixabay Após a fecundação, o embrião é cultivado por alguns dias e, então, transferido para o útero, onde pode se desenvolver normalmente. Freepik/atlascompany A FIV é indicada principalmente para casais com dificuldades de engravidar por causas como infertilidade masculina, obstrução das trompas ou idade materna avançada. Freepik A técnica surgiu oficialmente em 1978, com o nascimento da britânica Louise Brown, o primeiro bebê de proveta do mundo. Lisa Fotios/Pexels Nos anos 1980, a FIV ainda era experimental, com baixas taxas de sucesso. Hoje, graças a avanços e técnicas genéticas de seleção, sua eficácia aumentou significativamente. Freepik A FIV não só possibilitou que milhões de casais tivessem filhos, mas também abriu caminho para barrigas de aluguel, doação de óvulos e embriões, e até a seleção genética de embriões para evitar doenças hereditárias. Daniel Reche/Pixabay Voltar Próximo

Assim que nasceu, Matilda começou a chorar, trazendo alívio imediato aos pais. “Graças a Deus. O segundo em que ela saiu e respirou foi o maior suspiro de alívio da nossa vida”, disse a mãe.

Mãe e filha foram levadas ao hospital, onde receberam atendimento e tiveram a saúde confirmada. Matilda nasceu com 3,2 kg, e o teste de glicemia foi considerado normal, apesar de a gravidez ter sido de alto risco. Alyce é diabética tipo 1 e fez acompanhamentos frequentes ao longo da gestação.

“Temos muita sorte”, declarou a mãe. Apesar do susto, a família encarou a situação com bom humor. O local de nascimento acabou marcado até mesmo na certidão da bebê — e deu origem ao apelido que já virou tradição dentro de casa: McTilly.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Outros casos curiosos

“Little McFlurry” – Wisconsin (EUA, 2025)

Onde nasceu : Estacionamento de um McDonald’s, em Muskego (eua), durante uma nevasca;

: Estacionamento de um McDonald’s, em Muskego (eua), durante uma nevasca; História : Analysia Beck, em trabalho de parto de 38 semanas, parou no estacionamento da rede, onde deu à luz dentro do carro, com ajuda de paramédicos;

: Analysia Beck, em trabalho de parto de 38 semanas, parou no estacionamento da rede, onde deu à luz dentro do carro, com ajuda de paramédicos; Apelido: Inspirado pelo local e pelo clima gelado, o bebê Micah ganhou o apelido de “Little McFlurry”.

“Baby Chick-fil-A” – Texas (EUA, 2018)

Onde nasceu : Banheiro de uma lanchonete Chick-fil-A em San Antonio, Texas (EUA);

: Banheiro de uma lanchonete Chick-fil-A em San Antonio, Texas (EUA); História : A mãe entrou em trabalho de parto no restaurante. Os funcionários trancaram as portas, ajudaram no parto e até usaram forros de mesa para acolher o bebê;

: A mãe entrou em trabalho de parto no restaurante. Os funcionários trancaram as portas, ajudaram no parto e até usaram forros de mesa para acolher o bebê; Apelido: A rede presenteou a criança com nuggets gratuitos por toda a vida e o apelido “Baby Chick-fil-A” pegou entre familiares e vizinhos.

“Uber Baby” – Austrália (2022)