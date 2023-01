Bebê nasce dentro de Uber com ajuda de policiais em Venda Nova; veja

Era por volta das 6 horas da manhã desta terça-feira (17/01) quando, dentro de um Uber que passava por perto da Estação Vilarinho, em Belo Horizonte, uma gestante entrou em trabalho de parto. Um susto, que levou a mulher e sua acompanhante - sua mãe - para o estacionamento da 9ª AISP (Área Integrada de Segurança Pública), em Venda Nova, atrás de socorro.









Não havia tempo para levar a mulher, que se tornava mãe - seu nome não foi divulgado -, para o hospital. Dentro do próprio Uber, os policiais ajudaram-na a dar à luz sua filha. Emanuelle, como foi batizada, nasceu saudável, com 2,550 kg e 35 cm de altura.





Emanuelle, como foi batizada, nasceu saudável, com 2,550 kg e 35 cm de altura (foto: Divulgação/PMMG) Mãe e filha foram levadas em seguida para o Hospital Risoleta Neves e, segundo os militares, estão bem. A mãe agradeceu os policiais e disse que não sabia o que teria acontecido se não fosse a ajuda prestada por eles.





As cenas foram registradas em vídeo. A recém-nascida aparece apalpando o rádio do policial que ajudava ela a vir ao mundo - a primeira coisa que os pequenos dedos tocaram ao sair do ventre da mãe.