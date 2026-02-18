Globo é detonada nas redes pela transmissão do desfile das escolas de samba

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A transmissão dos desfiles das escolas de samba de São Paulo e do Rio de Janeiro pela TV Globo foi alvo de críticas no carnaval de 2026. Em redes sociais, telespectadores reclamaram de escolhas técnicas, cortes de imagem, falta de emoção na narração e decisões editoriais consideradas distantes do que acontece na avenida. Apesar do volume de críticas, um dos poucos consensos positivos entre o público foi a presença do comentarista e carnavalesco Milton Cunha, frequentemente citado como ponto alto da cobertura.

A emissora transmite os desfiles do Rio de Janeiro de forma contínua desde 1985. O histórico começa em 1965, ainda em fase experimental, registrou imagens do carnaval carioca antes mesmo da inauguração oficial. Na ocasião, a equipe mostrou desfiles sob chuva, bailes no Theatro Municipal e manifestações populares durante as comemorações dos 400 anos do Rio.

Após a inauguração, a cobertura se consolidou nacionalmente, incluindo a marca Globeleza e a ampliação para as escolas de São Paulo, nos anos 1990. No entanto, em 2026, a insatisfação ganhou força com relatos de falhas técnicas, enquadramentos considerados errados e decisões narrativas questionadas.

“Alguém tira a transmissão dos desfiles da Globo, pelo amor! Como conseguem perder mega momentos importantes dos desfiles?”, escreveu um perfil. “Parece que deram um celular pra um leigo filmar”, disse outro.

“Tenho 45 anos e assisto aos desfiles desde que me entendo por gente. Essa é a pior transmissão da Globo. Parece cortejo fúnebre”, opinou um terceiro.

Entre as principais reclamações estão não mostrar todas as alas, falta de explicação dos enredos, intervalos comerciais e uso excessivo de drones. Também houve críticas ao ritmo da transmissão e à sensação de falta de emoção. “Assistindo ao desfile e emoção zero para descrever a comissão de frente. O povo chorando na avenida e na TV parecia narração de funeral”, comentou um internauta sobre a transmissão do desfile da Paraíso do Tuiuti.

“Escola quase toda na avenida e nada de imagens detalhadas da escola”, disse outro torcedor, de outra escola. Outros pontos apontados são a diferença de saturação entre câmeras e som baixo da bateria.

“Por que a qualidade piorou tanto? Fantasias aparecem com saturação diferente dependendo da câmera. Jamais vi isso”, pontuou um perfil. “Estive na Sapucaí e descobri uma coisa: a transmissão não capta emoção nenhuma. Narrador professoral, som baixo e pouca imagem lateral”, disse outro.

“A transmissão limita o desfile aos carros alegóricos e comissão de frente. O samba fica em segundo plano”, escreveu um terceiro.

Novidades que dividiram opiniões

Uma das mudanças foi a presença de Pretinho da Serrinha dentro das baterias com câmera móvel, chamada de “Paradinha do Pretinho”. A proposta era aproximar o público do som e da energia dos ritmistas, mas muitos telespectadores criticaram.

“Não entendi o propósito dessa parada. Câmera dentro da bateria já existe há anos”, opinou um perfil. “Ele acrescenta mais comentando do que andando dentro da bateria”, concluiu outro.

Em São Paulo, a retirada dos apresentadores do Sambódromo do Anhembi para um estúdio com chroma key e telões gerou reação negativa. Para parte do público, a decisão reduziu a sensação de imersão e criou impressão de distanciamento da festa.

“A ideia do portal tecnológico não funcionou. Ficou frio e distante”, disse uma pessoa. Veja mais reações:

A transmissão do Globo é nociva ao carnaval.

Ela limita o desfile aos carros alegóricos e comissão de frente.

O samba e os fundamentos ancestrais ficam em segundo, terceiro plano.

Não é parada da Disney.

Falta de respeito — Pedro Machado (@pegoncalves) February 16, 2026

Na boa? A transmissão da Globo não dá...

Não mostraram a performance da bateria da Tuiuti com a Mayara.... E no momento que estavam mostrando, cortam pro Pretinho... Aí olha... Desisto. — Taty Tudinha's (@Tatytudinha) February 18, 2026

a transmissão da globo com o drone filmando UM PRÉDIO mas n mostra o desfile pqp — gaby ???? (@gabryeIIa) February 18, 2026

que mudem comando da globo, mudem governos, mudem as formas de se comunicar e que venha até o apocalipse, mas que nunca mudem o fato de milton cunha ser o BALUARTE das transmissões dos desfiles das escolas de samba. ele n só tem o molho. ele É A TRANSMISSÃO. carisma. — Yuri Nery (@yurineryy) February 18, 2026

Tenho 45 anos e assisto ais desfiles do RJ desde que me entendo por gente. Essa é a pior transmissão da Globo em todo esse tempo. Murcha, parece que tão acompanhando cortejo fúnebre. Só salva o Milton Cunha, mais nada #Carnaval2026 — Pri Bertozzi (@PriBertozzi) February 18, 2026

Vendo o desfile da Grande Rio na Globo:

“Tudo certinho, não teve nenhum erro.”



Entro no Twitter:

Virgínia foi embora e deixou a bateria, baiana passou mal, buraco entre as alas, carros com defeito…



Isso a Globo não mostra. Transmissão horrível. pic.twitter.com/ijfJoXDjBK — Eu sou TRICAMPEONATO (@Barretoo120) February 18, 2026

Cara, que transmissão horrível da Globo, perdem tudo que acontece, na transmitem emoção nenhuma, ficam cortando d e câmera em câmera a cada 2 segundos e ainda tem esse chato do

Pretinho da Serrinha. Péssimo! — Rodrigo Santos ???? (@rrodriggosantos) February 18, 2026

que transmissão horrível da globo, que jogo de câmera pavoroso, não conseguem filmar nada de forma decente que ranço — thai (@bwnita) February 18, 2026

