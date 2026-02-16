Que missão! Conheça os intérpretes que substituem Neguinho da Beija-Flor no Carnaval 2026
-
O programa, chamado “A Voz do Carnaval”, foi transmitido pelo canal Multishow em setembro de 2025.Foto: Voz do Carnaval! - Divulgação
-
A disputa contou com oito participantes, todos com alguma relaÃ§Ã£o com a Beija-Flor em suas carreiras no Carnaval carioca.Foto: ReprodÃ§Ã£o do Instagram @ronaldovieirajunior
-
Jéssica também construiu cedo sua relação afetiva, influenciada diretamente por Neguinho, a quem sempre teve como referência.Foto: Instagram @jessicamartinoficial
-
“Neguinho é referência de elegância, de intérprete, de carreira e de pessoa. O show tem que continuar”, acrescentou o novo intérprete.Foto: Instagram @beijafloroficial
-