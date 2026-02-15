Assine
Paolla Oliveira tem novo papel na Globo no Carnaval 2026

Redação Flipar
    A atriz, hoje rainha de honra da escola, participará da cobertura do Desfile das Campeãs na Marquês de Sapucaí como comentarista, segundo a revista “Quem”.

    A transmissão será exibida pelo Multishow e pelo Globoplay. De acordo com a TV Globo, a iniciativa integra um projeto multiplataforma que busca ampliar a experiência do público.

    Paolla Oliveira, aliás, está solteira! Ela e Diogo Nogueira anunciaram o fim do relacionamento, em dezembro de 2025, após uma crise nos últimos meses. A decisão foi comunicada em conjunto nas redes sociais, com pedido de privacidade.

    O término, embora já fosse esperado por fãs devido à distância e à falta de aparições públicas do casal, marca o fim de um relacionamento que começou em 2021 e foi acompanhado de perto pelo público.

    Em setembro de 2025, Paolla se despediu oficialmente do posto de rainha de bateria da Grande Rio, escola de samba de Duque de Caxias. Sobre a escolha de Virginia Fonseca para sucedê-la no trono, respondeu: “Deixem a Virginia reinar em paz!”

    Paolla Oliveira nasceu em São Paulo, em 14 de abril de 1982. Ela começou sua carreira como assistente de palco do programa Passa ou Repassa, do SBT, em 1999.

    A estreia nas novelas aconteceu no ano de 2004, quando interpretou a vilã Stela na novela “Metamorphoses”, da TV Record.

    Já a estreia na Globo veio no ano seguinte, quando interpretou Giovana Güney Sabatini na novela “Belíssima”.

    Outros papéis marcantes da atriz foram em “O Profeta” (2006), “Amor à Vida” (2013), “A Força do Querer” (2017) e “A Dona do Pedaço” (2019).

    Além disso, Paolla também fez várias séries na Globo, como “Os Amadores” (2007), “Faça sua História” (2008), “As Cariocas” (2010), “Afinal, o Que Querem as Mulheres?” (2010), “Tapas e Beijos” (2012) e a mais recente, “Assédio” (2018).

    Ela também é uma personalidade bastante popular nas redes sociais e acumula mais de 39 milhões de seguidores no Instagram!

    Em 2021, a atriz voltou a fazer bonito. Afinal, retornou para a edição da “Super Dança dos Famosos”, e venceu a disputa. Fora do cenário artístico, Paolla é formada em fisioterapia com especialização em reeducação postural global (RPG).

    A atriz também já engatou vários relacionamentos com outros artistas, entre eles um namoro com o ator Maurício Mattar, entre 2006 e 2007.

    Entre 2009 e 2015, ela se relacionou com o ator Joaquim Lopes. Eles se conheceram durante as gravações do longa “Uma Professora Muito Maluquinha”, adaptação da obra infantil de Ziraldo, no início de 2009.

    Entre os anos de 2015 e 2021, a atriz namorou o diretor Rogério Gomes (foto) e, posteriormente, o coach Douglas Maluf.

