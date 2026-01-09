Barra de 140 kg cai durante agachamento e deixa jovem ferido

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O repositor Andrey Patrick Reinaldo Custódio, de 19 anos, sofreu um acidente enquanto treinava em uma academia em Franca (SP). O jovem realizava uma série de agachamentos com carga de 140 quilos quando perdeu a força e a barra caiu sobre ele. O acidente aconteceu na terça-feira (6/1), mas só agora a história repercutiu nas redes sociais.

Andrey foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Aeroporto. Apesar do susto, os exames apontaram apenas uma torção – sem fraturas – e o jovem já se recupera em casa.

Andrey relatou que se exercita na mesma academia há anos e que estava malhando normalmente quando sentiu uma falha durante a execução do movimento. “A barra estava nas minhas costas. Na hora que fui descendo, não consegui segurar, sentei no chão e fui jogando a barra para frente. Não consegui chegar no apoio da máquina, e minhas costas dobraram”, afirmou em entrevista ao G1.

Segundo o aluno da academia, a carga não era novidade em sua rotina de treinos. Ainda assim, ele reconhece que algo saiu do controle. “Foi um deslize. Eu perdi as forças na hora e não consegui segurar. A barra caiu nas minhas costas, foi onde dobrou e eu me machuquei. Caí para trás, comecei a passar mal e não conseguia respirar”, relatou.

Outros alunos e instrutores prestaram os primeiros socorros enquanto aguardavam a chegada do Samu. Imagens feitas na academia mostram Andrey caído no chão, sendo amparado.

“Eu achei que fosse uma coisa mais séria. Nem pensei que fosse perder o movimento, achei que eu ia morrer na hora que bateu”, revelou.

Andrey foi imobilizado para ser transportado até a UPA, passou por exames e recebeu alta médica. Ele explicou que, embora houvesse instrutores por perto, não estava sendo acompanhado diretamente durante o exercício por já treinar há bastante tempo.

Mesmo assim, ele reforça a importância de cuidados redobrados. “Da próxima vez, baixar o peso, mesmo dando conta. Tomar mais cuidado e fazer mais perto de onde a barra consegue segurar”, refletiu.

A academia informou que prestou todo o suporte necessário ao aluno e que segue acompanhando de perto sua recuperação.

Alerta

Em junho de 2025 um caso parecido aconteceu em Campo Largo (PR). Na ocasião, o estudante de Educação Física Luis Pasetti fraturou as duas tíbias, as duas fíbulas e deslocou o pé direito ao realizar um agachamento com 140 quilos em um equipamento conhecido como Smith, em uma academia.

Ele contou que achou que tinha travado corretamente a máquina ao finalizar o exercício. Ao relaxar as pernas para sair do aparelho, acabou sendo empurrado pela carga, que caiu sobre ele. Um amigo que o acompanhava ajudou no socorro imediato.

O equipamento Smith é muito usado em treinos de força por ter uma barra guiada por trilhos, o que oferece maior estabilidade. Ainda assim, especialistas reforçam que o uso correto, atenção ao travamento e acompanhamento profissional são fundamentais para evitar acidentes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Luis passou por cirurgia nas duas pernas. Ele ainda está em recuperação.