Supino fatal: 5 cuidados essenciais para evitar acidentes na academia

A morte de Ronald José Salvador Montenegro, de 55 anos, em uma academia de Olinda, Pernambuco, acendeu um alerta nacional sobre a segurança na prática de musculação. Conhecido por sua atuação na preservação das tradições do carnaval olindense, Ronald presidia o Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda e era presença constante nas festividades da cidade. O acidente aconteceu na última segunda-feira (1º/12), mas as imagens só foram divulgadas agora.

Ele foi atingido por uma barra durante a execução do supino, um dos exercícios mais populares do país. O acidente levantou um debate crucial: como garantir que a busca por saúde e força não termine em tragédia?

Situações como essa, embora raras, destacam a importância de adotar procedimentos de segurança rigorosos. A execução de exercícios com pesos livres, como o supino, agachamento ou levantamento terra, exige atenção redobrada tanto de praticantes experientes quanto de iniciantes. Medidas simples podem reduzir drasticamente os riscos.

Cuidados essenciais para um treino seguro

Para treinar com mais tranquilidade e focar apenas nos resultados, a atenção a alguns detalhes é fundamental. A seguir, listamos cinco cuidados indispensáveis que podem prevenir acidentes graves em qualquer academia.

Use as travas de segurança: muitos equipamentos, como racks e a máquina Smith, possuem pinos ou barras de segurança. Eles devem ser ajustados a uma altura ligeiramente inferior à do peito no supino. Essa trava servirá de apoio caso você não consiga completar o levantamento da barra, sendo um recurso vital para quem treina sozinho.

Respeite a progressão de carga: o aumento de peso deve ser gradual. Tentar levantar uma carga muito acima da sua capacidade, por impulso ou ego, é uma das principais causas de falhas e acidentes. Comece com um peso que permita realizar o movimento com controle e técnica perfeitos.

Não hesite em pedir ajuda: treinar com um parceiro ou solicitar o auxílio de um instrutor para observar sua série mais pesada é uma prática inteligente. Essa pessoa pode intervir rapidamente caso você falhe em uma repetição, evitando que a barra cause um acidente. Não se trata de fraqueza, mas de responsabilidade.

Priorize a técnica, não o peso: uma execução correta é mais importante do que a quantidade de anilhas na barra. Um movimento malfeito, além de reduzir a eficácia do exercício, sobrecarrega articulações e aumenta o risco de lesões e falhas inesperadas. Domine a forma antes de pensar em aumentar a carga.

Ouça os sinais do seu corpo: fadiga excessiva, dores incomuns ou simplesmente um dia de maior cansaço são avisos. Insistir em treinar pesado nessas condições eleva o perigo. Aprender a reconhecer seus limites diários é um dos pilares para um treino sustentável e, acima de tudo, seguro a longo prazo.

