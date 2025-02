Vídeo: aluna morre em academia depois de série de exercícios

IS

Uma mulher de 43 anos morreu na segunda-feira (17/2) depois de realizar uma série de exercícios em uma academia de Santo Estevão (BA), cidade a cerca de 156 km de Salvador. Ela teria tido um mal súbito, de acordo com informações do "G1".

Francineide Pereira Soares usava o aparelho conhecido como cadeira extensora quando passou mal e teve fortes dores de cabeça. Imagens das câmeras de segurança da academia registram o momento em que a mulher encerra a série de exercício, se encosta e desmaia.

Alunos e um instrutor do estabelecimento ajudaram Francineide. Ela recebeu os primeiros socorros ali mesmo e em seguida foi levada de ambulância do Serviço Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Municipal Dr. João Borges da Cerqueira. No entanto, morreu antes de chegar à unidade de saúde.

A Academia Sants Fit lamentou a morte da aluna nas redes sociais e suspendeu as atividades na terça-feira (18/2).

O Correio Braziliense entrou em contato com a Polícia Civil da Bahia em busca de maiores informações. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.