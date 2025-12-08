Homem morre em academia após acidente com barra de supino; veja riscos

Um homem faleceu em uma academia de Pernambuco após a barra de supino cair sobre o seu peito durante o treino. O incidente reacendeu o debate sobre segurança nas academias, a necessidade de medidas de proteção e os possíveis impactos de traumas torácicos no sistema cardiovascular.



De acordo com o cardiologista Raphael Boesche Guimarães, eventos como esse podem levar a complicações cardiovasculares graves e de rápida evolução, especialmente quando não há suporte adequado para casos de emergência. Entre essas complicações, destaca-se o commotio cordis.



O commotio cordis ocorre quando um impacto sobre o tórax coincide com a fase mais vulnerável do ciclo elétrico do coração (repolarização ventricular), desencadeando fibrilação ventricular. “Nesse caso, a pessoa perde a consciência em segundos e, sem tratamento imediato, o desfecho é quase sempre fatal”, alerta Raphael.

Embora o commotio cordis seja mais frequentemente observado em esportes como beisebol, futebol e hóquei, outros cenários envolvendo impacto torácico como o treino com pesos podem gerar consequências semelhantes. O especialista chama atenção ainda para possíveis traumas graves que podem ocorrer com a queda de uma barra ou de outros equipamentos de peso, incluindo:



- Rupturas de coronárias ou grandes vasos, como a aorta



- Contusões cardíacas, causando dano direto ao músculo do coração



- Pneumotórax hipertensivo, no qual o ar comprimido no tórax impede o funcionamento adequado do coração



- Complicações associadas a arritmias traumáticas



- Agravamento de condições preexistentes, como miocardiopatias (ex.: miocardiopatia hipertrófica)



- Trombose venosa profunda (TVP) ou embolia pulmonar (TEP) como resposta ao trauma



“Mesmo jovens saudáveis sem histórico cardíaco estão sujeitos a complicações graves após impactos dessa natureza”, reforça o cardiologista.





A importância de avaliação médica e acompanhamento profissional



Um ponto essencial destacado por Raphael é a necessidade de uma avaliação médica prévia antes de iniciar atividades físicas, especialmente nos casos de treinos com alta intensidade ou equipamentos de levantamento de peso.

Essa avaliação pode identificar condições preexistentes, como anomalias coronarianas, miocardiopatias ou hipertensão não controlada, que aumentam o risco de complicações adversas durante o exercício.

Além disso, o acompanhamento profissional, como o de educadores físicos e instrutores qualificados, é crucial para garantir que o treino seja realizado de forma segura e personalizada. Algumas recomendações incluem:



- Respeitar os limites do corpo e progredir com carga de forma gradual, de acordo com a capacidade individual



- Uso de equipamentos de segurança, como os apoios e travas no supino



- Supervisão atenta durante o exercício, especialmente com cargas mais pesadas



- Revisão periódica da técnica dos movimentos, para prevenir lesões por execução inadequada



“A prática de exercícios é benéfica para a saúde quando feita com segurança. Forçar o corpo além do que ele está preparado compromete não só o desempenho, mas também representa um risco direto à vida”, aponta o especialista.



Desfibriladores e prevenção em academias



A presença de um desfibrilador externo automático (DEA) e de pessoas treinadas para usá-lo no local pode ser determinante em casos de fibrilação ventricular ou paradas cardiorrespiratórias.



“O único tratamento eficaz para a fibrilação ventricular é a desfibrilação precoce”, explica Raphael. “Se a academia contar com um DEA acessível e alguém treinado para o seu uso nos primeiros minutos, as chances de sobrevivência aumentam drasticamente.”



Outras medidas preventivas fundamentais:



- Acompanhamento contínuo por instrutores capacitados



- Uso adequado dos equipamentos, com apoio de segurança (travas)



- Avaliação da capacidade física individual antes de aumentar a carga



- Garantir a manutenção regular dos equipamentos e a presença de dispositivos de emergência







Prevenir é salvar vidas



Raphael afirma que o acidente ocorrido serve como um alerta para a importância da prevenção, do preparo e do cuidado na prática de exercícios físicos.

“Traumas no tórax não devem ser ignorados. Eles podem causar desde arritmias fatais até rupturas ou lesões internas graves. Uma academia equipada, com protocolos de segurança e profissionais qualificados, pode literalmente salvar vidas.”