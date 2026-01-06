Assine
HOMICÍDIO

Aluno é perseguido e morto a facadas em academia no Paraná

Vítima havia terminado os exercícios físicos e saía para pegar o carro dela quando foi atacada e voltou correndo para dentro da academia, onde é esfaqueada

Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
06/01/2026 10:11

Flagrante de crime em academia no Paraná: vítima vestia camiseta em vermelho e branco; o autor do crime veste azul
Flagrante de crime em academia no Paraná: vítima vestia camiseta em vermelho e branco; o autor do crime veste azul crédito: Reprodução/Redes sociais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi esfaqueado e morto dentro de uma academia em Londrina (PR) no início da noite dessa segunda-feira (5).

O QUE ACONTECEU 

O criminoso abordou a vítima assim que ela saiu da academia. O caso por ocorreu em uma unidade da rede Panobianco na rua prefeito Faria Lima, no bairro Maringá, por volta das 18h40. As identidades dos dois não foram reveladas. 

O suspeito iniciou uma conversa com o jovem para abordá-lo, mas logo em seguida começou a esfaqueá-lo. O aluno ia em direção ao seu carro, em um estacionamento da rua, quando foi surpreendido pelo agressor -de quem tentou correr por metros. 

Para fugir, a vítima retornou para o interior da academia. Imagens da câmera de segurança mostram o homem pulando uma grade de metal, mas é alcançado na sequência pelo criminoso, que dá uma última facada. 

O jovem foi esfaqueado ao menos cinco vezes e não resistiu aos ferimentos. Segundo o delegado Vitor Dutra, um policial militar à paisana estava treinando no local no momento e deteve o esfaqueador, que foi preso em flagrante. 

A motivação do crime ainda está sendo investigada. Ainda de acordo com Dutra, o autor foi autuado por homicídio qualificado, devido ao modo cruel usado, além da perseguição e emboscada empregadas. 

A Panobianco disse não ter "qualquer participação ou responsabilidade sobre o ocorrido". "Um episódio de violência que teve início fora de suas dependências e que, infelizmente, teve desfecho dentro do estabelecimento", afirmou em nota publicada nesta segunda-feira (5). 

A academia está fechada nesta terça-feira (6). A direção decidiu pelo fechamento em respeito aos familiares da vítima e deve retornar com as atividades a partir desta quarta-feira (7)

