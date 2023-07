Vídeo: Mulher é barrada em academia e quebra computadores no ES

438

O vídeo que circula na internet viralizou (foto: Reprodução / Redes Sociais)



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mulher quebrando computadores de uma academia em Cariacica, na Grande Vitória (ES), após ser impedida de entrar no local.

Aluna quebra computadores de academia após ser barrada por cobrança











O caso ocorreu na unidade da Smart Fit no bairro Campo Grande. Por meio de nota, a empresa informou que "tomou todas as providências cabíveis no momento das ocorrências".





"A Smart Fit não tolera qualquer tipo de conduta agressiva dentro das unidades. A Smart Fit tomou todas as providências cabíveis no momento das ocorrências, agiu para preservar a integridade de quem estava presente e adotará as medidas necessárias seguindo o regulamento da academia e a legislação vigente", diz o comunicado.





A assessoria de comunicação da Polícia Civil disse que não localizou a ocorrência. "Caso a vítima tenha registrado boletim de ocorrência em uma delegacia, ou online, o caso está sendo investigado por uma unidade policial".