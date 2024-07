Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o exato momento em que uma academia de crossfit, localizada na Rua Borda do Mato, no Grajaú, na Zona Norte do Rio, é alvo de assaltantes. O crime aconteceu na noite de quarta-feira (24/7).

Pelas imagens, é possível ver dois homens, um deles ainda com capacete, abordando uma pessoa que treinava no local. Enquanto um dos assaltantes fala com a vítima, o comparsa rouba itens da recepção do estabelecimento. A dupla levou ainda o celular da vítima. “Qual a senha, desgraçado?”, grita o criminoso.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que, segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), houve queda de 24% nos roubos a estabelecimentos comercias na área de atuação do 6º BPM (Tijuca), responsável pelo patrulhamento no bairro do Grajaú.