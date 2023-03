Academia instala aviso pedindo clientes para não expor genitália

Homem que viralizou após mostrar partes íntimas na academia (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Um fato curioso chamou a atenção dos usuários da internet esta semana: a rede de academias Smart Fit publicou um aviso em uma de suas unidades, pedindo a clientes que não gostam de usar roupas íntimas para não expor seus órgãos genitais.

“É expressamente proibida qualquer conduta do usuário dos serviços que não esteja de acordo com a observância das seguintes normas, (VII) usar roupas e calçados inapropriados à prática de atividades físicas, ao optar por não usar roupas íntimas, favor não expor suas genitálias”, diz o aviso.

Aviso da Smart Fit pedindo que usuários não expõem seus órgãos genitais. (foto: Redes Sociais/Reprodução)



Reação dos internautas

Internautas reagiram de formas diferentes sobre o aviso da Smart Fit. Alguns levaram na brincadeira toda a situação e outros lamentaram a ação da academia de ter que fazer isso.

Leia mais: Homem é preso após mostrar pênis para mulher e crianças em Minas

Posicionamento da Smart Fit

A Smart Fit esclarece que o aviso não foi autorizado pela empresa, sendo feito por autoria própria de funcionários da franquia, lamentando o ocorrido e a utilização indevida do seu nome e da sua marca. Além disso, eles explicam que a foto do homem que mostrou as partes íntimas não foi feita em uma de suas unidades.

“A imagem que circulou nas redes sociais de um homem utilizando uma academia não foi feita em uma Smart Fit. Os equipamentos utilizados na foto não condizem com o que equipam as nossas unidades”, esclarece em nota.

A empresa expõe que a regra de utilização expressa em contrato pela empresa é a seguinte: “(VII) usar roupas e calçados inadequados à prática de atividades físicas, e/ou treinar descalço”, diferente do que foi colocado no aviso.

Regras gerais da Smart Fit

É expressamente proibida qualquer conduta do usuário dos serviços que não esteja de acordo com o objeto deste instrumento, que seja contrária à moral e aos bons costumes ou que, por qualquer forma, cause perturbação à SMART FIT, aos funcionários, frequentadores ou quaisquer outros terceiros, conforme segue exemplificadamente:





(I) comercializar produtos ou serviços nas dependências da SMART FIT, inclusive no estacionamento;

(II) usar de forma inadequada ou imprópria os equipamentos da SMART FIT;

(III) não repor os pesos utilizados nos seus devidos locais;

(IV) soltar ou bater os pesos no chão;

(V) gritar, utilizar palavras de baixo calão, etc.;

(VI) utilizar-se de atitudes agressivas, físicas ou verbais, com quaisquer terceiros nas dependências da SMART FIT;

(VII) usar roupas e calçados inadequados à prática de atividades físicas, e/ou treinar descalço;

(VIII) permanecer sentado nos equipamentos enquanto não estiver treinando;

(IX) comer na área de treinamento;

(X) cometer atos ilegais ou que atentem contra a moral e bons costumes.

(XI) ingressar e circular com animais nas dependências da SMART FIT.

(XII) circular pela SMART FIT sem vestimentas e calçados.

(XIII) fumar ou ingerir bebida alcoólica em todas as dependências da Smart Fit.

“O que a internet não causa né? Isso tudo por conta de um post na semana passada", postou um perfil. “Nada melhor que deixar as regras bem explícita", disse outro. “Engraçado que mantiveram a opção de não usar roupas íntimas” e, ainda, “gente, que vexame chegar ao ponto de um lugar expor uma mensagem dessa porque 'a bonita' não consegue ter bom senso”, postaram outros dois usuários.