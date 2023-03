Mulher é retirada de vagão após ofender casal gay no metrô de São Paulo

Mulher agride casal de homens no metrô de São Paulo (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma mulher foi retirada por seguranças de um vagão da linha 3-vermelha do metrô de São Paulo depois de agredir verbalmente um casal de homens.

O caso aconteceu na tarde da última quinta-feira (9/3). Vídeos registrados por passageiros e postados nas redes sociais mostram o momento da investida. Sentada em frente ao casal, a mulher se mostra incomodada e pede para que eles leiam a Bíblia, alegando se tratar de um conselho de mãe.





O Metrô

Uma discussão se inicia, e um dos homens chama a agressora de "louca". A mulher, então, rebate: "Se eu fosse [louca] eu matava vocês. Matava um monte por aí".Outros passageiros intervêm, e uma das vítimas aciona seguranças do metrô. A mulher, então, é abordada, e os seguranças pedem que ela deixe o vagão. Nos vídeos é possível ouvir passageiros aplaudindo a retirada da mulher.Em nota, o Metrô afirma que todos os envolvidos foram conduzidos para a Delpom (Delegacia de Polícia do Metropolitano) para esclarecimento dos fatos e que um boletim de ocorrência foi registrado no 77° DP (Santa Cecília), na região central da capital.Lei em vigor desde 2001 no estado de São Paulo (Lei n° 10.948) prevê multa de R$ 1.000 a R$ 3.000 a quem praticar atos de discriminação em razão de orientação sexual.Em âmbito nacional, embora não exista lei exclusiva, a homofobia -assim como a transfobia - é considerada crime desde 2019, quando o STF (Supremo Tribunal Federal) enquadrou os casos na lei dos crimes de racismo (Lei n° 7.716/1989) até que o Congresso Nacional aprove uma legislação sobre o tema. A pena prevista é de dois a cinco anos de reclusão, além do pagamento de multa.