Homofobia: vereador ofende Paulo Gustavo um dia antes da morte do ator

'Não sei como fala essa porcaria, do tanto que odeio isso' (foto: Reprodução/Twitter) Um dia antes da morte do ator Paulo Gustavo , que faleceu na noite dessa terça-feira (5/5), o vereador de Maripá (PR), Donaldo Seling (Cidadania), insultou o artista e a família dele.









Gostaria de pedir ao partido @23cidadania um posicionamento acerca das falas de seu vereador da cidade de Maripá-PR, que destilou homofobia contra o ator Paulo Gustavo e a comunidade LGBTQI+ em sessão na câmara pic.twitter.com/DMZuzY7E2n %u2014 Émer Son (@emerstevanato) May 5, 2021

Em vídeo que circula nas redes sociais, Seling apareceofensas homofóbicas contra Paulo Gustavo e o marido dele, o médico Thales Bretas.





“Estamos tendo um desentendimento, na minha opinião. Esta coisa moderna não serve para mim: um é marido e o outro é marido também, não podemos pregar esse tipo de coisa. Tem que saber quem seria a mulher dos dois, para poder agradecer no dia dos pais. Quem é a mãe das duas?", debochou.





Recorrendo ao discurso religioso, o parlamentar se refere ao casal como "porcaria".





“Não podemos perder o que há no coração de uma mãe, o que há de mais bonito de uma família unida: pai e mãe, não marido com marido ou marida com marida. Não sei como fala essa porcaria, do tanto que odeio isso. Então é triste você ver falar. Eu sou da época que homem é homem e mulher é mulher”.





Questionado nas redes sociais, o partido Cidadania não ainda não se manifestou sobre o episódio.



Pastor homofóbico

Enquanto ainda lutava pela sobrevivência, Paulo Gustavo também foi alvo de homofobia e hostilidades afins. Em 16 de abril, o pastor José Olímpio, da Assembleia de Deus de Alagoas, gerou revolta na internet ao insinuar que torcia para que o ator morresse.





Olímpio compartilhou no Instagram uma piada feita pelo comediante, a qual considera ofensiva aos cristãos. Na legenda, escreveu:





“Esse é o ator Paulo Gustavo que alguns estão pedindo oração e reza. E você vai orar ou rezar? Eu oro para que o dono dele o leve para junto de si”.