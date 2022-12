Padre critica carne 'de ouro' da Seleção e Gentili responde com homofobia

Padre Júlio Lancellotti criticou a refeição de jogadores da seleção brasileira e do ex-atleta Ronaldo em um restaurante no Qatar (foto: Jardiel Carvalho/Folhapress)

Nós dois lamentamos vendo esse vídeo, amado padre.



Eu lamento porque não estou lá com eles comendo essa carne e você lamenta porque prefere linguiça. https://t.co/hNEQjSpetT — Danilo Gentili (@DaniloGentili) December 4, 2022

O apresentador Danilo Gentili disparou um comentário homofóbico contra o padre Júlio Lancellotti nesta terla-feira (6/12), em resposta a uma crítica do sacerdote à seleção Brasileira e ao ex-atleta Ronaldo. Nesse domingo (4/12), Lancellotti chamou de "acintosa" a atitude dos esportistas, que publicaram um vídeo no qual aparecem consumindo uma carne banhada a ouro 24 quilates avaliada em R$ 9 mil em um restaurante do Qatar."Nós dois lamentamos vendo esse vídeo, amado padre. Eu lamento porque não estou lá com eles comendo essa carne, e você lamenta porque prefere linguiça", escreveu Gentili no Twitter.Sobraram críticas ao post do apresentador. "Você foi muito triste nesta postagem", disse um seguidor do comediante. Este, por sua vez, não deixou barato e rebateu que seus críticos são "iguaizinhos aos bolsonaristas".Sem medo de polêmicas, Gentili emendou o post dizendo que nesta terça-feira (6/12), também vai comer uma carne com ouro em seu programa, o The Noite, e que pagará R$ 10 mil pela refeição.Integrante da Pastoral do Povo de Rua, de São Paulo, o padre Júlio Lancellotti lamentou nesse domingo que a Seleção Brasileira e o ex-jogador Ronaldo Fenômeno ostentassem uma refeição tão cara. "Enquanto milhões pelo mundo passam fome nos chega um vídeo deste acintoso e que causa indignação e tristeza", escreveu no Instagram.