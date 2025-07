Jovem quebra as duas pernas ao fazer agachamento com 140 kg em academia

O estudante de Educação Física Luis Pasetti, de 23 anos, fraturou as duas tíbias, as duas fíbulas e deslocou o pé direito enquanto realizava um agachamento com 140 quilos em um aparelho conhecido como Smith. O acidente aconteceu em 20 de junho, em uma academia de Campo Largo, em Curitiba, e foi registrado em vídeo.

Segundo o portal g1, Luis acreditava ter travado a máquina com segurança ao finalizar o exercício. Ao relaxar as pernas para sair do equipamento, acabou sendo empurrado pela carga, que caiu sobre ele. No momento do acidente, estava acompanhado de um amigo, que o ajudou a sair do aparelho e a buscar socorro.

O equipamento Smith é bastante utilizado em treinos de força. Trata-se de uma barra guiada por trilhos que permite movimentos verticais, como o agachamento, oferecendo mais estabilidade durante a execução.

Luis foi socorrido ainda dentro da academia e recebeu apoio imediato dos profissionais e responsáveis pelo local, tanto no momento do acidente quanto posteriormente. Ele passou por cirurgia nas duas pernas e segue em recuperação em casa.

Palavra do especialista

Segundo o preparador físico Silvano Fernandes, o vídeo do acidente não permite afirmar com precisão o que ocorreu, mas é possível notar que Luis tentava travar a barra quando a lesão aconteceu. “A lesão acontece quase na mesma hora, o que impede que a barra encaixe na trava de segurança do aparelho.”

Ele explica que o Smith tem travas justamente para oferecer mais segurança e que o aumento de carga deve considerar tempo de prática, técnica e histórico do aluno: “A carga ideal é aquela em que o aluno consegue executar o exercício com técnica adequada.”

Sobre a comparação com o agachamento livre, Silvano afirma que o que garante segurança é a execução correta. “É natural que iniciantes comecem nos aparelhos guiados e depois evoluam para os exercícios livres”, acrescenta. O especialista classifica o episódio como um caso isolado, mas alerta ao cuidado: “Acredito que tenha sido uma fatalidade mesmo. A carga pode ter contribuído, mas ele já parece ser um praticante de moderado a avançado na musculação e ainda é estudante de Educação Física.”