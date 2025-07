Taxas do Trump: cabaré viraliza ao sobretaxar cliente norte-americano

Em meio ao acirramento das tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos, um episódio inusitado chamou atenção nas redes sociais. Um suposto cabaré, chamado "Cabaré Thatys Drinks", localizado em Fortaleza, no Ceará, viralizou na última quinta-feira (10/7) ao divulgar um recibo que cobrava 50% a mais de um cliente norte-americano, com a justificativa: "Tarifa do Trump +50%".

A imagem da nota fiscal circulou na internet, gerando uma onda de comentários bem-humorados e provocando discussões sobre a política protecionista do presidente norte-americano Donald Trump, que recentemente anunciou uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros. Tal medida foi alvo de críticas por parte do governo nacional.



Na foto, além do valor dos itens consumidos - uma lata de Skol por R$ 50; um preservativo por R$ 10 e o serviço das garotas de programa por R$ 250 -, há uma taxa de R$ 105, que, apesar de constar como 50%, seria, na realidade, apenas R$ 34% do total.

Ainda que não haja confirmação sobre a veracidade do recibo ou mesmo da existência do estabelecimento, a brincadeira ganhou status de protesto popular, com diversos internautas elogiando a criatividade da ação.

Contexto político

O contexto da viralização é a decisão unilateral de Trump em adotar barreiras comerciais contra produtos brasileiros, medida que poderá entrar em vigor em 1º de agosto. Já o presidente Lula declarou, em entrevista ao Jornal Nacional, que o Brasil estuda acionar a Organização Mundial do Comércio (OMC) e aplicar a chamada Lei da Reciprocidade, com tarifas equivalentes sobre produtos norte-americanos.



