Sequestrador que matou PM do Bope escondia fuzis e centenas de explosivos

Apontado como um ladrão de banco conhecido da região de Niquelândia (GO), Fábio Bernardo dos Santos, 37 anos, foi morto por um atirador de elite ao manter familiares em reféns, trocar tiros com a Polícia Militar, matar um PM do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e ferir outro.

Na chácara onde residia, o criminoso considerado de alta periculosidade, guardava um arsenal, explosivos e centenas de munições.

Fotos obtidas pela reportagem mostram o resultado da apreensão dos itens logo após a imobilização do acusado. Fábio escondia ao e nos sete armamentos de grosso calibre, incluindo fuzis e espingardas. Em uma caixa de isopor, foram encontradas centenas de explosivos industriais geralmente usados em mineração.

Reféns

Na madrugada desta terça-feira (11/2), os policiais militares foram à chácara de Fábio para cumprir dois mandados de prisão. Quando os policiais chegaram, foram recebidos a tiros. Na troca de tiros, o PM do Bope Paulo Vitor Coelho Campos morreu na hora. Um sargento foi baleado no braço e não corre risco de vida.

Armado com um fuzil, ele manteve a esposa e a enteada reféns e atacou as equipes. Mais de 200 policiais de diversos batalhões se deslocaram e montaram um cerco na área. Foram horas de negociação e, nesta manhã, um atirador de elite do Bope imobilizou e alvejou o criminoso, que também morreu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A reportagem apurou que Fábio seria um ladrão de banco conhecido na região e chegou a ser preso anteriormente por estourar um caixa e carro forte.