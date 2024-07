A Polícia Militar foi acionada para atuar em uma ocorrência de falso sequestro em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, na noite desse domingo (21/7). O chamado foi feito por um primo do autor, que até então não sabia que a situação não passava de uma “trolagem”, ou seja, uma brincadeira.





De acordo com o boletim de ocorrência, a suposta vítima teria saído de casa para um encontro com uma mulher que conheceu em um aplicativo de mensagem. No entanto, assim que chegou no local marcado mandou uma mensagem para o primo dizendo que teria sido sequestrado.





Na mensagem, o homem afirmava que foi colocado dentro do porta-malas de um carro e estavam pedindo R$ 15 mil para que ele fosse solto. “Se não arrumar o dinheiro vão me matar”, dizia na mensagem.





Diante das informações, os policiais foram até o local de mototáxi onde o homem teria descido. No local, o responsável afirmou que o passageiro desceu no Bairro Jardim Perola e que ele teria entrado em um carro.





Durante as diligências, o primo da suposta vítima entrou em contato novamente com os militares informando que o homem ligou e afirmou que tudo não se passava de uma brincadeira. Ainda de acordo com seu depoimento, ele estaria na casa da mulher com quem marcou um encontro, no Bairro Jardim de Trevo, mas não quis passar o endereço.





O boletim de ocorrência foi registrado como comunicação falsa de crime. Ninguém foi preso.