Anderson de Souza Medeiros, de 30 anos, foi encontrado morto em uma moradia estudantil da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, no último sábado (20).





Corpo foi encontrado por vigilantes. Alunos que dividiram apartamento com Anderson notaram sua ausência e acionaram a Diretoria de Segurança Patrimonial e Comunitária por volta das 20h. Os vigilantes encontraram o corpo da vítima em uma das moradias estudantis do campus Viçosa. As informações foram divulgadas pela própria universidade.





Anderson era aluno do curso de licenciatura em matemática. O estudante era natural de Belo Horizonte e ingressou na faculdade em 2014. O corpo dele foi sepultado no domingo (21), em Ervália (MG), onde sua família mora.





Universidade lamenta o ocorrido e informa que está prestando apoio à família e amigos. "Desde o momento que foi identificado o óbito, a Pró-reitoria de Assuntos Comunitários se mobilizou, com o apoio de representantes da Comissão das Moradias Estudantis e do Diretório Central dos Estudantes, para acompanhar o caso e auxiliar nos protocolos necessários", disse a instituição em nota.





Causa da morte será apurada pelas autoridades responsáveis. A universidade disse que continuará envidando esforços para que todas as ações cabíveis sejam tomadas, com a transparência e o cuidado que o momento exige.





A reportagem tenta contato com as Polícias Civil e Militar. O texto será atualizado quando houver resposta.