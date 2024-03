Um homem, de 28 anos, suspeito de sequestro e cárcere privado, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) de Uberaba, na manhã desse domingo (17/3). Os policiais flagraram o homem com uma menina, de 2 anos, sentada em seu colo e fumando um cigarro de maconha.



Após a equipe de policiais determinar que ele soltasse a criança e se colocasse em posição de busca pessoal, o suspeito não reagiu. Na cintura dele, os militares localizaram uma faca com aproximadamente 12 cm de lâmina.





Segundo relato da mãe da vítima, de 26 anos, que é ex-companheira do suspeito, ela estava na porta de casa, juntamente com o novo namorado e a filha, quando o homem chegou de posse de uma faca e teria feito várias ameaças, dizendo que levaria a criança com ele, pois estava com saudades.





A mãe da vítima disse não ter reagido no momento porque o suspeito tem o temperamento agressivo e por ter visto que ele estava com uma faca na cintura. Em seguida, o homem pegou a menina dos braços da mãe dela e saiu do local.

Mas, em determinado momento do suposto sequestro, a mulher disse que o ex-companheiro enviou uma mensagem dizendo que estava na casa dele, juntamente com a menina, sendo que a mesma estava chamando pela mãe.





A PM já havia sido acionada e prendeu o suspeito. No local foram apreendidos uma faca, um cigarro de maconha e um dichavador.





Homem já tinha passagens por ameaças





A mulher declarou ao registro policial que teve um relacionamento com o homem por cerca de dois anos. Ainda contou que durante um almoço do Dia das Mães do ano passado, ele teria ficado embriagado e feito várias ameaças contra ela.

Nesse dia, ela acionou a PM. No momento que a equipe de policiais chegou ao local, a mulher disse que o ex-companheiro estava com um pedaço longo de madeira com pregos na ponta.

Na ocasião, ela solicitou medida protetiva de urgência que restringia a aproximação dele em 300 metros, mas a medida ficou vigente até o dia 15 de novembro do ano passado e a mulher não tinha conhecimento de que teria que ser renovada a cada seis meses.





Suspeito acredita que menina é filha dele





Também consta no registro policial que, ainda de acordo com relato da mãe da menina, o suspeito afirma que a criança é filha dele. Por outro lado, a mulher assegura que não é verdade, já que ela já estava grávida de dois meses quando começou a se relacionar com o homem.