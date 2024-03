Uma adolescente, de apenas 12 anos, foi estuprada por um jovem, de 18, no Bairro Castanheira, na Região do Barreiro, na noite desse domingo (17).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi levada para o Hospital Júlia Kubitschek por uma vizinha, que ao chegar em casa viu ela sendo acolhida por moradores.

A PM foi acionada para a unidade hospitalar. Aos policiais, a adolescente contou que estava indo para a igreja com uma amiga quando foi abordada pelo suspeito no meio da rua. O homem a teria chamado, mas ela ignorou.

Minutos depois, ele voltou e segurou a jovem pelo braço, a levando até a casa dele, onde ela foi estuprada. A jovem ainda contou que o rapaz fazia ameaças a todo momento e teria apontado uma arma de fogo para a cabeça dela. Ele ainda filmou as relações com o celular da própria adolescente.

Desesperada, a adolescente correu da casa do rapaz gritando por ajuda. Ela voltou para sua residência e os gritos chamaram a atenção dos vizinhos, que a acolheram.

O suspeito do crime foi identificado. Policiais foram até a casa dele e, ao chegarem no local, conversaram com familiares. O rapaz não estava no imóvel nesse momento. Um parente contou que já sabia da situação e que traficantes do bairro também estavam atrás do suspeito.

Leia mais: Prefeitura de BH fiscaliza área de preservação usada como desmanche a céu aberto





O jovem acabou voltando para a casa e se entregou. Ele alegou que não conhecia a vítima e que, ao vê-la na rua, ela teria acenado para ele. Segundo a versão do rapaz, ele a chamou para a casa e eles tiveram uma relação sexual consensual. Ainda de acordo com o suspeito, ela saiu correndo da casa ao saber que o seu avô estaria procurando por ela na igreja.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Mulheres.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que ratificou a prisão em flagrante do jovem, de 18 anos, 'pelos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) e por produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente (art. 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente)".

A Polícia Civil também informou que o suspeito ficou à disposição da Justiça para as medidas legais cabíveis. "A investigação prossegue visando à completa elucidação do caso", completou.