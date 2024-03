O Barreiro é a regional da capital mineira com mais casos confirmados de dengue no ano, com 1.960. Venda Nova ocupa a segunda posição com 1.861. As regiões também apresentam a maior quantidade de casos suspeitos.



Em três dias, o Barreiro registrou aumento de 19% dos casos confirmados de dengue, segundo balanço de arboviroses da Secretaria Municipal de Saúde. A quantidade de casos suspeitos também cresceu na região. Nessa terça-feira (5/3), eram 6.790; nesta sexta (8/3), são 7.298.



Apesar da menor quantidade de casos confirmados em relação ao Barreiro, a região de Venda Nova ultrapassa em casos em suspeita, com 8.333.

Em Belo Horizonte, o total de casos confirmados da doença é 11.452, e 48.329 casos estão à espera de resultados de exames laboratoriais e avaliações epidemiológicas. Desde 17 de fevereiro, a capital mineira está em situação de emergência diante da epidemia de dengue que acomete o município.

Atendimento de casos



Para aumentar o atendimento de pessoas com sintomas de arboviroses, a Prefeitura de Belo Horizonte abrirá centros de saúde neste sábado (9/3) e domingo (10/3), inclusive nas regiões do Barreiro e Venda Nova. As unidades funcionarão das 7h às 22h, com exceção do Centro de Saúde São Francisco na Pampulha, que estará aberto das 7h às 19h. Confira:



Barreiro: Centros de Saúde Francisco Gomes Barbosa/ Tirol e Vale do Jatobá

Centro-Sul: Centro de Saúde Carlos Chagas

Leste: Centro de Saúde Vera Cruz

Norte: Centro de Saúde Aarão Reis e Floramar

Nordeste: Centros de Saúde São Paulo e Conjunto Paulo VI

Noroeste: Centro de Saúde Santos Anjos

Oeste: Centro de Saúde Betânia

Pampulha: Centro de Saúde Santa Terezinha e São Francisco

Venda Nova: Centros de Saúde Rio Branco, Jardim Europa, Santa

Mônica e Serra Verde.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata