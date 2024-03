Um motorista ficou preso às ferragens após o caminhão que ele dirigia se envolver em um acidente no início da tarde desta segunda-feira (18/3), na BR-381, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com informações preliminares, o acidente ocorreu na altura do km 499, sentido São Paulo. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.

O que se sabe até o momento é que o veículo ficou completamente destruído no acostamento da pista. Por volta de 12h20, o Corpo de Bombeiros ainda estava no local para resgatar a vítima presa às ferragens.

Apesar da gravidade do acidente, não há faixas interditadas no local.

Matéria em atualização