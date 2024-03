Está preso desde a última sexta-feira (15/3), Aldair de Souza, de 53 anos, suspeito de tentar matar, no meio da rua, o namorado de sua ex-companheira. A prisão aconteceu em cumprimento de um mandado de prisão solicitado pelo delegado José Olegário de Oliveira, da Delegacia Regional de Venda Nova, e ocorreu na casa do indiciado, em Baldim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime teria sido cometido em 22 de fevereiro deste ano.

A prisão foi feita por policiais do Núcleo de Prevenção e Repressão aos Crimes de Tentativa de Homicídio da Delegacia Regional em Venda Nova. Com o suspeito foi apreendida uma pistola calibre 9mm, que corresponde à descrição da arma utilizada no crime. A pistola foi enviada para perícia.

De acordo com a investigação policial, Aldair vinha fazendo uma série de ameaças à ex-companheira. No dia 22, ele cercou o namorado da ex-companheira em uma rua de Venda Nova, de arma em punho. A vítima foi atingida por três tiros, dois nos pulsos e um nas costas.

Segundo o delegado José Olegário de Oliveira, a motivação está ligada ao novo relacionamento estabelecido pela ex-companheira do investigado. Oliveira explicou, ainda, as circunstâncias do crime: “Após os disparos em via pública, o investigado perseguiu a vítima até em uma barbearia, efetuando disparos em direção à porta do banheiro até esgotar as munições da pistola”.

O delegado regional Domiciano Monteiro explica que o crime foi cometido em via pública, colocando em risco outras pessoas. “Os primeiros disparos que atingiram a vítima foram realizados na rua, onde havia transeuntes, e posteriormente em uma barbearia, onde, de igual forma, havia a presença de diversos indivíduos”, ressalta.