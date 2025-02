Ladrão arranca aliança de mulher com os dentes em assalto

Uma mulher ia para o trabalho quando foi abordada por dois assaltantes em uma moto em Belém, no Pará. Além de ter tido seus pertences roubados, um dos bandidos arrancou o anel dela com os dentes. O crime aconteceu no final do mês passado, na manhã de quinta-feira (30/1).

A cena foi registrada por câmeras de segurança. A gravação mostra os assaltantes roubando a bolsa e o celular da mulher. Um deles, porém, nota a aliança no dedo da vítima e pede para que ela o retire.

A mulher demora para retirar o anel, que estava preso em seu dedo. Impaciente, o ladrão arranca a joia com os dentes.

O caso está sendo investigado pela polícia. Segundo o Sbt News, agentes disseram que essa não é a primeira vez que o "extrator de alianças" age. A dupla estaria realizando vários assaltos semelhantes na região.

O Correio entrou em contato com a Polícia Civil do Pará em busca de mais informações. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.

