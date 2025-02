Mulher perde R$ 150 mil em golpe do 'falso Elon Musk'

Uma mulher de 69 anos que mora em Formosa (GO) perdeu R$ 150 mil após acreditar que estava se relacionando com o bilionário Elon Musk.

Filhos da mulher buscaram a polícia após perceberem as transações feitas pela mãe. Eles contaram que ela conheceu o suspeito pelo Facebook e, em seguida, transferiu a conversa para a rede de mensagens Telegram.

Após ganhar a confiança da mulher, o estelionatário, que escrevia mensagens em português, passou a pedir dinheiro. Ele alegava que precisava abastecer seu jatinho e que daria, em troca, joias e outros presentes à mulher.

Idosa pegou mais de R$ 150 mil em empréstimos e queria vender casa para ajudar o falso Musk. Em um deles, ela pegou R$ 92 mil e no outro R$ 62 mil. A casa, segundo delegado José Antônio Machado Sena, estava avaliada em R$ 500 mil.

Estelionatário enviava frases desconexas, sem concordância de gênero. Em alguns dos textos, ele diz que a mulher é seu "melhor amigo e companheiro mais leal".

"Já estamos conectados espiritual e fisicamente", diz outra mensagem. Pelos prints, é possível perceber que a idosa fica confusa quando a polícia toma conhecimento das transferências, afirmando que o Telegram vazou as conversas e pedindo que ele acione os advogados dele.

"Eu me apaixonei no primeiro momento em que te vi. Meu amor por você nunca vai passar. Eu te amo por tudo que você é", diz trecho de mensagem enviada por falso Elon Musk a idosa em Goiás.

Ninguém foi preso até o momento, mas contas que receberam dinheiro da vítima foram rastreadas. Segundo a polícia, há indícios de que as conversas tenham sido feitas por uma quadrilha, e que outras pessoas no Brasil tenham sido vítimas desses estelionatários, mas não está claro de que país os criminosos são.

Justiça permitiu que bens da mulher fossem administrados pelos filhos dela após o ocorrido. Segundo o delegado, as investigações do caso continuam.

"Aconselhamos que parentes tenham muito cuidado com idosos, principalmente quando eles permanecem muito tempo no aparelho celular, trocando mensagens em aplicativos. Toda vez que há suspeita de que exista algum relacionamento, que tentem constatar se realmente a pessoa do outro lado existe", disse o delegado José Antônio Machado Sena.