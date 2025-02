Adolescente é morto a tiros ao sair para comprar refrigerante

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga de onde partiu o tiro que matou um adolescente de 17 anos em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada desta quarta-feira (5/2).

De acordo com testemunhas, Fábio Freitas Corrêa foi baleado depois de comprar um refrigerante para a família quando homens passaram e atiraram contra ele.

Ainda segundo relatos, os disparos teriam sido realizados por milicianos que tentam tomar de traficantes o controle da região.

O adolescente morava na comunidade Vila Kennedy, também na Zona Oeste, e estaria no bairro vizinho para visitar parentes. Ele tinha ido comprar refrigerante e foi atingido na volta, quando passava pela praça do Jardim Bangu 2. Em imagens divulgadas na internet é possível ver a bebida ao lado do corpo do jovem.

A Polícia Militar confirmou que uma equipe do 14º Batalhão da PM (Bangu) encontrou a vítima morta no local e isolou a área para perícia.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital. A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.

A família da vítima esteve no Instituto Médico-Legal (IML) do Centro da capital fluminense na manhã desta quarta para liberar o corpo.

Fábio deixa mãe e três irmãos mais velhos. De acordo com os parentes, o adolescente sonhava em ser MC e jogador de futebol. Ele chegou a participar de uma escolinha de futebol de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O clube prestou homenagem nas redes sociais e definiu o adolescente como "sinônimo de alegria, bom atleta, educado, respeitador".

Com o caso de Fábio, sobe para cinco o número de adolescentes baleados no Grande Rio neste ano, segundo levantamento do Instituto Fogo Cruzado. Desse total, quatro morreram e um ficou ferido.