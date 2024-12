crédito: Divulgação/Governo do Maranhão

Ponte que liga Maranhão a Tocantins que desabou no último domingo (22/12)

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A PF (Polícia Federal) abriu uma investigação para apurar a queda da ponte entre o Tocantins e o Maranhão no último domingo (22/12).





"A Polícia Federal destaca a importância de apurar as causas do acidente e os danos ambientais decorrentes, assegurando a responsabilidade dos envolvidos e contribuindo para a segurança e proteção da população e do meio ambiente", disse, em nota, o órgão.





Com a queda da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, localizada sobre o rio Tocantins, diversos veículos, incluindo caminhões-tanque carregados com ácido sulfúrico e defensivos agrícolas, caíram no rio.





A PF disse que as diligências preliminares serão conduzidas pelas Superintendências Regionais da Polícia Federal no Maranhão e no Tocantins.





"Além disso, um procedimento de investigação precedente foi instaurado e policiais federais já foram deslocados para coletar dados e evidências sobre o caso", acrescentou, em nota, a corporação.





As equipes também vão avaliar a multidisciplinariedade das perícias necessárias e identificar demandas de equipamentos técnicos para aprofundar as investigações", continuou.





Uma equipe composta de cinco peritos do Instituto Nacional de Criminalística, dois engenheiros civis, dois especialistas em local de crime e um especialista em meio ambiente seria deslocada ainda nesta terça-feira (24) para a Delegacia de Polícia Federal em Imperatriz





Conforme revelou a Folha, as inspeções realizadas pelo Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) mostram que a ponte já era considerada uma estrutura em estado "ruim" de conservação.

Relatórios gerenciais de manutenção rodoviária atualizados até julho de 2019 incluíam a ponte sobre o rio Tocantins na categoria "amarela", indicando "nota 2" para a estrutura, sendo 1 o estado mais crítico e cinco o melhor estado, conforme o Índice de Condição de Manutenção.