Uma cena inusitada chamou atenção no bairro do Rocha, na Zona Norte do Rio de Janeiro: um homem, identificado como Hugo Oliveira da Silva, que roubava cabos de um sistema de energia elétrica, foi flagrado por moradores durante o crime. O ladrão subiu em um poste para cortar a fiação, mas foi rapidamente cercado pela comunidade local na noite do último sábado (30/08).

Em um vídeo que circula na internet, imagens mostram o criminoso pedindo desculpas e clamando pela ajuda da Polícia Militar para evitar um linchamento. A situação se tornou tensa quando moradores se prepararam para agredi-lo, e ele só conseguiu descer do poste após a chegada dos policiais.





Os policiais militares prenderam o homem em flagrante e o conduziram para a delegacia do Méier, onde prestou depoimento. Apesar do incidente, a ocorrência não causou interrupção no fornecimento de energia na região do Rocha, conforme confirmado pelas autoridades locais.