Carro ficou destruído no acidente que matou duas pessoas na Gávea, no RJ

Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito na Gávea, bairro da Zona Sul do Rio. As vítimas foram identificadas como Breno Carvalho de Sena, de 24 anos, e Igor Jacques Lima da Rocha, de 34 anos . Outros dois homens ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Miguel Couto, na mesma região.

O acidente ocorreu por volta das 5h20 após um carro que vinha do Túnel Rebouças perder o controle na Rua Mário Ribeiro, na pista sentido Barra. Dentro do veículo também foram encontradas latas de cerveja. O veículo bateu em uma palmeira na altura do Jockey Club. Quatro pessoas estavam no carro.

Segundo parentes das vítimas, parentes contaram que eles assistiram o jogo do Flamengo na casa de amigos, depois foram em um evento e pouco depois das 5h, se envolveram no acidente. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.