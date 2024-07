Uma mulher foi atacada por um carneiro, na cidade de Quixeramobim, no interior do Ceará. O episódio, que aconteceu no domingo (21), foi flagrado por uma câmera de segurança instalada na casa da vítima.

O vídeo, divulgado na segunda-feira (22), viralizou nas redes sociais. Nas imagens, a mulher aparece tentando retirar alguns animais que invadiram o terreno da casa dela, quando foi surpreendida pela cabra, que a atacou com violência. O impacto foi tão grande, que ela cai no chão.

Vizinhos, após ouvirem o pedido de ajuda, correm para socorrer a vítima, que não teve ferimentos.