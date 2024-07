Treze anos depois, os verdadeiros Patati e Patatá se encontram com crianças enganadas por falsa dupla

Nessa segunda-feira (22), durante o Brasil Urgente Bahia, da Band, a dupla de palhaços Patati e Patatá fez uma surpresa para moradores do bairro Paripe, em Salvador.

Acontece que em 2011, os moradores de Paripe, passaram por uma situação que viralizou na internet. Na época, uma falsa dupla dos plahaços havia anunciado um show para a região, porém o show foi cancelado, gerando revolta nos moradores ao descobrirem a farsa.

A dupla verdadeira dos palhaços junta do mesmo jornalista, Ícaro Almeida, que fez a matéria viral em 2011, reencontrou as crianças e também uma senhora, dona Gerusa, que em 2011 no episódio da farsa, desmaiou ao vivo também durante o Brasil Urgente Bahia.

Ela se emocionou e abraçou os personagens. “Minha mão tá gelada“, comentou ela. Identificada como Mariluce, a mulher que “pedia calma” no vídeo de 2011 também apareceu na reportagem.

“Calma, gente, calma. Todo mundo pagou R$ 15 e, na hora, Patati e Patatá não apareceram“, desabafou ela, há 13 anos. Ao conhecer a dupla original, ela falou: “Não é falso, não! É verdadeiro, viu, gente? Calma, gente, calma!”

Junior, uma das crianças que estava presente no caso em 2011, também retornou para a escola municipal e reproduziu sua fala: “Eu também estava! Isso foi uma injustiça, rapaz. O Patati e o Patatá cobrando R$ 50 mil, iludindo a cabeça das crianças“.

“Eu quero dizer que aquele dia foi um fato inesperado, a gente não esperava. Eu pequeno, já na correria, vindo do subúrbio. A gente pagou ingresso por falsos Patati e Patatá. Esses (os originais) fizeram questão de estar com a gente, compensar o que a gente não teve“, declarou.

Assista a íntegra do programa

???? 13 ANOS DEPOIS: A matéria que rodou o mundo!

Voltamos em Paripe, dessa vez com os VERDADEIROS!

Reencontramos a galera que passou mal, que reclamou e muito mais! E claro, com ele, ÍCARO ALMEIDA! Veja! pic.twitter.com/n6Gy6HbMrA — Danzinho ???????? (@eudanzinho) July 22, 2024





Confira o vídeo completo de 2011