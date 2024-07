A modelo Yasmin Domminguez, de 19 anos, morreu na última sexta-feira (12/7), aos 19 anos. A informação foi dada pelo empresário da jovem, Sérgio Mattos, à revista Quem no começo desta semana. Segundo ele, a jovem morreu dormindo.





"Não sabemos a causa da morte, porque ela morreu dormindo. Estava ontem com a família, jantaram juntos e ela foi dormir. Ela dormiu por volta de meia-noite e meia, pediu para a mãe acordá-la às 9h30 e quando foram acordar ela já estava falecida na cama", relatou.





Yasmin era agenciada pela 40 Graus Models, uma das maiores agências de modelos do mundo. Com sede no Rio de Janeiro e em Salvador (RJ), a empresa já revelou nomes como Cauã Reymond, Paulo Zulu e Isabeli Fontana. A agência ainda promoveu a carreira de atores como Romulo Arantes, Mariana Rios e Agatha Moreira.





Yasmin era um dos nomes promissores da 40 Graus Models. Nas redes sociais, ela publicava registros de seus trabalhos. No perfil, foi publicada uma nota de falecimento, pedindo respeito para a família.





Thiago Domingues, pai da modelo, publicou um registro do último passeio com a filha. "Filha, vou te amar pra sempre”, escreveu. Daniele, mãe da modelo, agradeceu o apoio dos seguidores. "Agradeço as mensagens de cada um nesse momento em que minha casa está vivendo! Não tenho dúvidas que o Céu está me sustentando e jamais irei questionar o porquê Dele ter escolhido a minha casa para viver isso! Deus ganhou minha filha e isso me conforta”, afirmou.