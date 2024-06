Morreu nesse domingo (18) o sargento do Bope Rafael Wolfgramm Dias, baleado no abdômen, na última terça-feira (11), durante uma operação no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.





Parentes e amigos de Rafael chegaram a fazer uma campanha para doação de sangue. Ele estava internado no Hospital Federal de Bonsucesso.

Além dele, o sargento Jorge Henrique Galdino Cruz, de 32 anos, também foi baleado durante o confronto e morreu. O enterro do agente ocorreu na quarta-feira (12), em Sulacap, na Zona Oeste.

Rafael e Jorge foram vítimas de uma emboscada feita por criminosos no Complexo da Maré. Um terceiro agente também estava na ação e ficou levemente ferido.

A reportagem da Super Rádio Tupi teve acesso a um áudio que mostra a ousadia dos traficantes durante a ação do Bope. “O cara está de ‘troia’ ali. Vamos ‘quebrar’ a casa com eles dentro. Três ‘canas’ ali”, diz um homem no áudio.