Imagem do alto de incêndio que atinge imóvel no Centro de Petrópolis (RJ)

Um incêndio de grandes proporções atinge, na manhã desta sexta-feira (14), um sobrado no Centro de Petrópolis, na Rua do Imperador, na Região Serrana do Rio. Imagens que circulam nas redes sociais mostram muita fumaça e chamas de grandes proporções no imóvel.







O quartel do Corpo de Bombeiros de Petrópolis foi acionado às 9h e para combater o fogo. Militares do Quartel de Itaipava, Campos Elísios e de São Cristóvão também foram chamados para ajudar no combate às chamas.

Até a última atualização desta reportagem, o incêndio já durava cerca de 1 hora. Não há informações sobre feridos e nem sobre o que motivou o acidente.





Por conta do incêndio, as ruas do Imperador, no lado ímpar a partir do Obelisco, e a Rua Paulo Barbosa, estão interditadas. A recomendação para o motorista é evitar o Centro da cidade Imperial.