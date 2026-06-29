Anúncios suspeitos de tráfico infantil viralizam e polícia investiga

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Anúncios de brinquedos usados com preços elevados e descrições incomuns publicados no site de venda de produtos de segunda mão Vinted estão sendo investigados pela polícia francesa após viralizarem nas redes sociais. As publicações, que incluem informações como idade, altura e características físicas, levantaram suspeitas entre usuários, embora até o momento não exista confirmação de ligação com tráfico de crianças.

As denúncias começaram a ganhar força depois de internautas compartilharem capturas de tela de anúncios de brinquedos e pelúcias vendidos por milhares de euros. Em alguns casos, as descrições chamaram atenção por trazer dados que pareciam se referir a crianças.

Um dos anúncios mostrava uma boneca acompanhada das informações: “93 cm”, “olhos azuis”, “F” e a indicação de que o vendedor estaria com ela “há três anos e meio”. Em outro caso, um brinquedo denominado “Boys Toy” trazia as informações “120 cm”, “37 kg” e a frase “fará cinco anos em novembro”.

Em um vídeo que ultrapassou 100 mil curtidas, um criador de conteúdo afirmou que “o preço levanta suspeitas” e que os detalhes, como “1,58 metro, 13 anos”, poderiam indicar “um sistema de codificação para uma atividade de tráfico de crianças”.

Diante da repercussão, o Ministério Público de Nanterre confirmou a abertura de investigações para apurar as denúncias. O caso também foi encaminhado ao Pharos, órgão francês responsável pelo monitoramento de conteúdos ilegais na internet.

A alta-comissária francesa para a Infância, Sarah El Haïry, informou que comunicou às autoridades “a existência de contas suspeitas de estarem envolvidas no tráfico de crianças na Vinted”. Em publicação nas redes sociais, ela classificou o caso como “arrepiante” caso os fatos se confirmassem.

No entanto, até o momento, as autoridades francesas não divulgaram qualquer evidência concreta que ligue os anúncios a crimes de tráfico humano ou exploração infantil.

Em nota, a Vinted afirmou ter conduzido uma investigação interna e disse não ter encontrado indícios de atividades criminosas. “Investigamos exaustivamente as listagens que estão sendo compartilhadas online e não encontramos nenhum caso confiável que as ligue a atividades de tráfico de crianças”, informou a empresa.

A plataforma acrescentou que “a idade indicada nesses anúncios refere-se à faixa etária a que o brinquedo se destina” e explicou que os preços elevados podem estar relacionados ao valor de coleção dos itens, estratégias de negociação ou mesmo publicações feitas em tom de provocação.

A empresa também afirmou que “não tolera nenhum conteúdo inadequado” e que atua para remover anúncios suspeitos, colaborando com as autoridades quando necessário.

Segundo a Vinted, alguns anúncios estariam sendo deliberadamente alterados ou falsificados para alimentar a repercussão nas redes sociais. “Nos casos em que essas listagens são deliberadamente falsificadas para alimentar esta conversa, estamos removendo-as rapidamente e tomando medidas em relação às contas, incluindo banimentos”, informou a companhia.

Casos semelhantes já ocorreram em outros marketplaces. Em 2020, a Wayfair foi alvo de teorias nas redes sociais que associavam móveis de alto valor a supostos esquemas de tráfico humano. As investigações realizadas na época não encontraram evidências que sustentassem as acusações.

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Até o momento, as autoridades francesas não informaram se alguma das denúncias analisadas apresentou elementos concretos que indiquem a prática de crimes. As investigações seguem em andamento.